Servizi Asl, rompicapo online 

Fra le tante barriere dell’informatica, comprese le difficoltà di capire un linguaggio tecnico, per molti diventa impossibile l’accesso al servizio. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone anziane. «Non è stato per niente semplice – racconta Antonio Luigi Floris, pensionato di Arbus – seguire le indicazioni per scegliere il medico. Ore e ore davanti al pc e quando arrivavo alla fine del percorso mi riportava all’inizio». Stessi ostacoli per Ottaviano Mocci, 83enne di Sanluri: «Il divario generazionale è comprensibile, fisiologico, ma non può ignorare i sacrosanti diritti dei cittadini, dalla nascita fino alla morte. Ancora di più quando di mezzo c’è la salute. È scontato che a una certa età si abbia difficoltà a districarsi nel mondo digitale».

I pazienti della Asl del Medio Campidano non hanno alternative: la revoca o la scelta del nuovo dottore si fa online. «L’invio della richiesta via mail limita le persone sprovviste e poco affini all’utilizzo di sistemi informatici – racconta ancora Lai –. L’alternativa è chiedere una cortesia a un conoscente o pagare terzi. Più grave è il fatto che la domanda incompleta o errata viene cestinata». Una procedura «scellerata: chi sbaglia non lo saprà mai né tramite mail, tanto meno presso lo sportello. Ho raccontato la mia esperienza con la speranza che si trovi una soluzione», insiste il 40enne. In passato l’iter prevedeva il passaggio (fisico) a uno sportello del poliambulatorio di San Gavino, dedicato proprio alla scelta e alla revoca del medico di base, poi c’è stata anche la possibilità di farlo sul cartaceo, compilando un modulo. Oggi l’opzione è solo una.

«La scelta del medico e del pediatra può essere fatta solo ed esclusivamente online per i pazienti del Medio Campidano ed è un’odissea senza fine». Daniele Lai, 40enne di Serramanna: «I problemi sono due: da una parte la richiesta tramite mail è un limite per quanti hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici, dall’altra se la domanda è incompleta viene cestinata, senza alcuna comunicazione all’interessato». La risposta dell’azienda sanitaria è scritta nell’avviso pubblicato sulla pagina web dove riporta la procedura da seguire.

«La scelta del medico e del pediatra può essere fatta solo ed esclusivamente online per i pazienti del Medio Campidano ed è un’odissea senza fine». Daniele Lai, 40enne di Serramanna: «I problemi sono due: da una parte la richiesta tramite mail è un limite per quanti hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici, dall’altra se la domanda è incompleta viene cestinata, senza alcuna comunicazione all’interessato». La risposta dell’azienda sanitaria è scritta nell’avviso pubblicato sulla pagina web dove riporta la procedura da seguire.

La scelta

I pazienti della Asl del Medio Campidano non hanno alternative: la revoca o la scelta del nuovo dottore si fa online. «L’invio della richiesta via mail limita le persone sprovviste e poco affini all’utilizzo di sistemi informatici – racconta ancora Lai –. L’alternativa è chiedere una cortesia a un conoscente o pagare terzi. Più grave è il fatto che la domanda incompleta o errata viene cestinata». Una procedura «scellerata: chi sbaglia non lo saprà mai né tramite mail, tanto meno presso lo sportello. Ho raccontato la mia esperienza con la speranza che si trovi una soluzione», insiste il 40enne. In passato l’iter prevedeva il passaggio (fisico) a uno sportello del poliambulatorio di San Gavino, dedicato proprio alla scelta e alla revoca del medico di base, poi c’è stata anche la possibilità di farlo sul cartaceo, compilando un modulo. Oggi l’opzione è solo una.

Fra le tante barriere dell’informatica, comprese le difficoltà di capire un linguaggio tecnico, per molti diventa impossibile l’accesso al servizio. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone anziane. «Non è stato per niente semplice – racconta Antonio Luigi Floris, pensionato di Arbus – seguire le indicazioni per scegliere il medico. Ore e ore davanti al pc e quando arrivavo alla fine del percorso mi riportava all’inizio». Stessi ostacoli per Ottaviano Mocci, 83enne di Sanluri: «Il divario generazionale è comprensibile, fisiologico, ma non può ignorare i sacrosanti diritti dei cittadini, dalla nascita fino alla morte. Ancora di più quando di mezzo c’è la salute. È scontato che a una certa età si abbia difficoltà a districarsi nel mondo digitale».

Le istruzioni

Per la Asl si tratta di «una procedura semplice, senza bisogno di spostarsi da casa». Il percorso da seguire l’azienda l’ha specificato in un avviso: «È sufficiente andare sulla homepage del sito, cliccare sul banner verde “Servizi online”, poi sul link scelte del medico e ancora sul punto numero uno: richiesta di scelta e revoca del medico o del pediatra. All’interno del collegamento ci sono tutte le istruzioni. Non verranno prese in considerazione le richieste inviate via pec».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata