Servizi ai turisti? Li paga la tassa di soggiorno 

La città di Iglesias conta 285 strutture ricettive per 584 camere con un totale di 1.443 posti letto: quest’ultimo numero è fondamentale per calcolare gli introiti derivanti dall’introduzione della tassa di soggiorno introdotta nel giugno scorso. I primi incassi relativi all’estate che si è appena chiusa permettono di stimare un guadagno annuo di circa duecentomila euro: saranno utilizzati completamente per creare servizi e eventi per il turismo.

I dati

Il sindaco Mauro Usai, che sin dal primo mandato del 2018 ha tenuto in mano la delega al Turismo, si sfrega le mani: «Ho sempre ritenuto che il turismo fosse uno dei settori da promuovere e sviluppare prioritariamente e i numeri raccolti in tutti questi anni mi hanno dato ragione. L’imposta di soggiorno è stata accolta con favore sia dagli addetti ai lavori sia dai turisti che sono abituati ormai a doverla pagare in tutte le località che visitano. Nei giorni scorsi il Consiglio ha anche approvato un emendamento che fa in modo che l’imposta venga pagata al massimo per 5 giorni da chi sceglie la città in modo da favorire una presenza più lunga». L’imposta è stata introdotta da primo giugno, «ma si è scelto di non farla pagare a chi aveva già prenotato prima dell’introduzione per evitare problemi alle attività ricettive - continua il sindaco – tuttavia i primi incassi sono molto positivi e entro fine mese avremo un quadro ancora più chiaro».

Le strutture

In città ci sono 5 strutture alberghiere di cui 4 alberghi a 3 stelle, con 48 camere e 83 posti letto e un 4 stelle con 26 camere per 63 posti letto. Ci sono poi 17 affittacamere (per un totale di 131 posti letto, 15 bed and breakfast (76 posti letto) e ben 237 abitazioni censite per uso turistico che contano in tutto 350 camere con 948 posti letto: «Un aumento dei numeri dal 2017, in cui si contavano 33 strutture ricettive, di oltre il 760 per cento. – sottolinea Usai – Numeri certificati dall’Osservatorio del turismo della Regione: da 190 a 585 camere con i posti letto che da 377 sono diventati 1.443». Facile capire che tipo di ricaduta questi numeri abbiano portato: «Infatti le attività ricettive hanno gradito l’introduzione dell’imposta di soggiorno – conferma Attilio Casti, responsabile dell’Ufficio turistico locale – perché questa si traduce in maggiori servizi: dalle navette per i siti culturali a tutti gli appuntamenti, dai piccoli ai grandi eventi. Si tratta di un circolo virtuoso che può solo produrre risultati positivi». E i turisti non hanno affatto protestato: «Si tratta di una spesa che ormai si mette in conto ovunque, soprattutto se ci sono servizi di cui si può usufruire. E in città non mancano – dice Monica Daga che in città gestisce due strutture ricettive – abbiamo apprezzato che quest’anno chi aveva prenotato prima di giugno non abbia dovuto pagarla e anche che si sia deciso di fermarsi ai 5 giorni. Si tratta di un accorgimento fondamentale, soprattutto se i turisti arrivano con la famiglia, fatto che per una vacanza di lunga durata avrebbe fatto aumentare troppo la spesa».

