«Servizi ai pensionati con le stesse deleghe concesse ai patronati» 

Districarsi nel labirinto burocratico è un’impresa soprattutto per chi ha i capelli bianchi. Passaporto, carta d’identità, pensione, certificati, conto corrente bancario, Spid, Pec, ma anche bolletta della luce e Abbanoa. Ormai senza un computer e una connessione a Internet stare la passo con le scadenze e incombenze quotidiane è impossibile. Lo sa bene Luigi Polastri, delegato della Cgil per la tutela dei pensionati. «Il tema dell’invecchiamento è di primaria importanza. Spesso gli over 65 non hanno neanche gli strumenti tecnologici per poter usufruire dei servizi. Nella nostra sede di viale Monastir, abbiamo aperto uno sportello dedicato esclusivamente agli anziani che hanno necessità di supporto».

Il campo d’azione però è limitato dai paletti imposti dalla legge. «Non possiamo accedere all’area riservata. Se potessimo avere le stesse prerogative del patronato, che segue il cittadino nelle pratiche legate alla previdenza o alle indennità versate dallo Stato, contribuiremo in modo determinante ad agevolare le richieste. Potremo essere a disposizione di tutti, in un trend che non accenna a invertire la marcia: la popolazione anziana è in crescita».

