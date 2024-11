«Servizi a singhiozzo, zero qualità» 

Gli annunci dell’Amministrazione comunale sull'avvio della manutenzione del verde per 4 mesi a una ditta esterna e l’interruzione del parcheggio a pagamento, fanno storcere il naso alla minoranza di “Bosa cambia Bosa” che ha presentato un’interpellanza.

La contestazione

Il capogruppo Alessandro Campus non usa mezzi termini: «Sul verde contestiamo le motivazioni, considerato che la manutenzione e cura periodica del verde rappresentano elementi essenziali per il mantenimento del decoro e necessitano di un intervento continuo, strutturato e programmato negli anni».

I disagi

Per i parcheggi a pagamento, dal Municipio giustificano l’interruzione del servizio per il disagio causato dai diversi cantieri aperti, dalla sistemazione delle nuove reti idriche alla posa della fibra. «La Giunta - spiega l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana - ha deciso di sospendere temporaneamente i parcheggi a pagamento, consentendo la sosta gratuita in tutti gli stalli blu fino al termine delle opere in corso e ai successivi lavori di bitumatura e di realizzazione della segnaletica orizzontale. Siamo consapevoli che i lavori in corso creano disagi ai cittadini e agli operatori economici. La sospensione del pagamento dei parcheggi è una decisione presa per cercare di alleviare questi disagi».

La polemica

Anche in questo caso Campus è molto polemico visto che il pagamento è interrotto dal primo novembre. «È necessario - sottolinea Campus - dare nuovamente una corretta gestione della sosta dei veicoli, così da garantire l’alternanza degli utenti e residenti, oltre che a rappresentare una necessaria fonte di incassi per il Comune anche ai fini degli investimenti per il miglioramento della viabilità. Tutto questo è dovuto all'incapacità della Giunta di portare avanti gli appalti in maniera definitiva, perché i servizi vanno avanti ormai a singhiozzo, senza garantire alcuna qualità ai cittadini. Su verde e parcheggi è assolutamente necessario avere tempi certi su quando verranno fatti gli appalti definitivi».

Castello

L’ultima parte dell’interpellanza riguarda la gestione del Castello, simbolo della storia della città e importante fonte di incassi. «Sarebbe necessario – conclude Campus - il suo affidamento pluriennale mediante un bando ad evidenza pubblica sia per garantire ai visitatori i servizi di cui hanno bisogno e sia per aver introiti maggiori rispetto a quelli odierni di 15mila euro».

