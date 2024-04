Servizi, 600mila euro dai cittadini 

L’obiettivo prefissato era il 41,57% e alla fine si è raggiunta quota 48%. Sui servizi a domanda individuale, nel 2023 Comune e cittadini si sono spartiti la spesa complessiva quasi in egual misura. Anche se le differenze tra un servizio e un altro non mancano. E buona parte dell’obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’aumento delle tariffe decise nel corso dello scorso anno.

I conti

Il tasso di copertura tramite tariffe e contribuzioni «di tutte le attività gestite direttamente dall'Ente poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale» ha superato di quasi sette punti percentuali le stime del Bilancio di previsione.

A maggio dello scorso anno, in sede di approvazione del documento contabile 2023-2025, l’esecutivo prevedeva di spendere un milione e 255mila euro e di incassarne 522mila. Secondo quanto riportato nel rendiconto appena licenziato dalla Giunta Sanna tra asili nido, mense scolastiche, mercati, sale conferenze e matrimoni e impianti sportivi, l’amministrazione civica ha speso un milione 239mila euro: 644mila di tasca propria, 595mila euro a carico dei richiedenti. Un equilibrio raggiunto anche a seguito dei i ritocchi alle tariffe, riviste all’insù.

Le differenze

I numeri raccolti nel documento raccontano che per le mense il contributo delle famiglie è stato del 45,11 per cento, pari a 266mila euro (50mila in più rispetto a un anno fa), contro i 589mila stanziati dal Comune; per gli asili la percentuale è ancora più alta e supera il 54 per cento, con un intervento dei privati di 250mila euro a fronte dei 459mila prelevati dalle casse civiche.

Per i mercati si registrano circa 45mila euro di entrate e 131mila di uscite (tra le voci più consistenti c’è l’affitto per i locali di via Cimarosa). Se fin qui aspettativa e realtà avevano oscillato di pochi punti percentuali, per gli impianti sportivi lo scostamento è significativo. Nel bilancio venivano ipotizzate spese per 60mila euro ed entrate per 10mila; in realtà le prime sono state dimezzate (30.981 euro), le seconde sono quasi triplicate (27.997). In questo caso la copertura complessiva del servizio è stata per il 90 per cento a carico dei fruitori del servizio a domanda.

I matrimoni

Il dato curioso riguarda l’importo messo in conto per il funzionamento di sale conferenze e sala matrimoni: 27.627 euro a carico del Comune, con una partecipazione privata di appena 5.771 euro (pari al 20%). Nel 2022, alla stessa voce del rendiconto rispondevano incassi per 4.150 euro e spese per 5mila.

«Sulle spese hanno inciso pesantemente i costi dell’energia elettrica - osserva l’assessore al Bilancio ,Luca Faedda - ma sicuramente è un elemento da verificare». Oggi, intanto, il consuntivo torna all’esame della commissione Bilancio in attesa essere sottoposto al vaglio del Consiglio comunale.

