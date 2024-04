«Serviva una cura antibiotica per salvare Purgatori, aveva un’infezione al cuore» 

Roma. Un’endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con una serie di antibiotici. Questo avrebbe ucciso il giornalista Andrea Purgatori il 19 luglio . La novità arriva dalla perizia della procura di Roma, anticipata ieri dal Corriere della Sera, il quotidiano per il quale Purgatori ha lavorato e condotto importanti inchieste. La malattia non è stata mai diagnosticata ma sarebbe stata possibile debellarla «con una efficace cura antibiotica», mettono nero su bianco i medici legali incaricati dai pm di capire le cause del decesso di Purgatori e se ci siano state negligenze e sviste da parte dei medici che lo hanno avuto in cura.

La famiglia di Purgatori si dichiara «incredula» dell’operato dei medici e sottolinea in una nota come «la diagnosi iniziale del maggio 2023 del prof. Gianfranco Gualdi del dott. Di Biase e della dott.ssa Colaiacono di numerose metastasi celebrali era errata come è risultato senza incertezze dall’indagine autoptica». Aggiunge inoltre che l’errata diagnosi fu reiterata nonostante «i continui e gravi episodi ischemici» e non solo «ha sviato il percorso terapeutico della reale patologia» ma "ha avuto conseguenze gravissime, avendo condotto ad immediate ed importanti cure radio terapiche su tutto l’encefalo alla massima potenza e intensità».

Il 21 marzo, per appurare la verità sulla morte del conduttore di “Atlandide”, nell’ambito dell’indagine su quattro medici per omicidio colposo il Gip aveva affidato la maxi perizia. Inoltre il giudice aveva chiesto agli specialisti incaricati di chiarire la presenza di metastasi e accertare come e quando fosse partita l’infezione cardiaca. La perizia sembra quindi tracciare le prime risposte ai molti interrogativi. Citando i consulenti, la Procura scrive che l’accertamento «evidenzia che il giornalista, pur affetto da tumore polmonare in metastasi, è deceduto per le conseguenze di una endocardite infettiva che ha indotto nel paziente una diffusa embolizzazione sistemica. Tale patologia - si legge - non è stata individuata in tempo utile per poter avviare tempestivamente le cure idonee».

