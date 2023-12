Servitù militari, soldi spesi altrove 

Polemiche a non finire per i fondi delle servitù militari destinati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali e invece spesi per finanziare borse di studio, pagare debiti accumulati in oltre 10 anni e i bagnini. È successo nell’ultimo Consiglio comunale di Arbus, quando si è discusso di variazioni di bilancio per un milione e 700 mila euro approvate dalla maggioranza, la minoranza si è astenuta. «La manovra – dice il sindaco Paolo Salis – mette equilibrio, considerato l’arretrato e le pesanti ripercussioni che, specie le bollette energetiche, stanno provocando sui conti pubblici».

La variazione

A inizio seduta, l’assessora al Bilancio, Alessandra Peddis, ha preso la parola: «Si tratta di risorse economiche importanti che investono diversi settori. Ci sono 40 mila euro per Pozzo Gal per la valorizzazione a fini turistici dell’età mineraria attraverso un processo multimediale. Poi interventi per 800 mila sulla viabilità, il rio Barca, la diga Donegani, l’ampliamento del cimitero, l’erosione costiera di Porto Palma». Critico il consigliere di minoranza Gianni Lussu: «Siamo alle solite. Si viene in Aula, si elencano le problematiche, si pretende la nostra alzata di mano al buio. Ho chiesto quali strade verranno asfaltate, perché si portano in Consiglio le variazioni di bilancio 7-8-9 e non anche le precedenti. Il muro del silenzio, procedure opache che rendono estremamente difficile svolgere il ruolo di minoranza in maniera efficace. Non si sa con quale mandato – quello del Consiglio non c’è – il sindaco abbia votato la liquidazione di Villaservice. Apprendiamo tutto dalla stampa».

Servitù militari

Il dibattito si è acceso sull’utilizzo dei 600 mila euro delle servitù militari spalmati tra le borse di studio per gli studenti, le rette per gli anziani, le bollette per la luce, il cofinanziamento per bandi pubblici. «Si è reso necessario – ha spiegato Peddis – destinare 23mila euro per saldare i conti con diversi enti per lavori eseguiti, un esempio è l’Anac per costi delle gare pubbliche e anticipare 80mila euro per il salvamento a mare e 98mila euro per l’aumento dei costi dell’energia elettrica». Non ha lesinato attacchi il capogruppo di opposizione, Michele Schirru: «Spostamenti di fondi di dubbia legittimità. Al posto di opere pubbliche e servizi sociali, i fondi sono stati programmati per spese correnti, cancellando dal bilancio i fondi per il diritto allo studio. Neppure un euro per la frazione di Santadi, vicino al poligono di Capo Frasca, colpita dalle servitù militare».

