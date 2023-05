Servitù militari,  sit-in di A Foras  sotto il municipio 

«Liberare Cagliari dalle installazioni militari», è il messaggio che guiderà la manifestazione contro «l'occupazione militare della città e in particolare della Sella del Diavolo, del molo di Levante e del porto», prevista domani alle 16 a Marina Piccola e annunciata ieri, sotto i portici di Palazzo Bacaredda, da A Foras .

Gli esponenti del movimento hanno sperato in un incontro con il sindaco Paolo Truzzu, che, però, a causa di impegni istituzionali pregressi, non ha potuto riceverli. «Il Comune», afferma Pierluigi Caria, portavoce del movimento, «si adoperi per arrivare a una demilitarizzazione della Sella e delle strutture a essa collegate. I serbatoi sotterranei sono collegati con la radice del Molo di Levante, nello sbocco del canale di Terramaini, dove si trova un’altra zona militare che impedisce un pieno utilizzo delle aree cittadine, diversamente via Roma sarebbe collegata al vecchio borgo Sant'Elia senza interruzione». I militanti di A Foras ricordano anche che la Sardegna per tutto il mese di maggio «ha subito grandissime esercitazioni militari che coinvolgono diversi paesi Nato e che si inseriscono nel contesto del conflitto russo-ucraino».

«Oggi abbiamo deciso di accendere i riflettori su Cagliari e sulla Sella del Diavolo», aggiunge Caria, «Tra le tante installazioni militari presenti in città, quella sotto il promontorio è la più impattante. Stiamo parlando della ex Pol Nato, ora passata nelle mani della Marina militare italiana, che impedisce di utilizzare a pieno di una vasta area di particolare pregio paesaggistico e naturalistico». Gli edifici della Pol Nato sembra, infatti, siano adibiti alla sorveglianza di un sistema di enormi gallerie sotterranee che attraversano tutto il promontorio della Sella e che contengono cisterne per lo stoccaggio di carburante, per una capacità di 280 mila metri cubi.

«La Sella è completamente scavata, esattamente come lo è Monte Urpinu - aggiunge Elena Argiolas, attivista di A Foras - noi invece vorremmo che quella zona tornasse a disposizione dei cittadini, ci piacerebbe viverla e tutelarla. Le strutture militari devono essere dismesse per sempre e far sì che la Sella del Diavolo diventi davvero un parco naturale aperto a tutti». Sono tante le associazioni che hanno dato la propria adesione alla manifestazione per chiedere, ancora una volta, il blocco delle esercitazioni, la chiusura dei poligoni e la bonifica del territorio.