Servitù militari, risorse ai Comuni 

Possono ora essere distribuiti ai Comuni più gravati dalle servitù militari, gli oltre cinque milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale con una delibera che è stata approvata nel corso dell’ultima seduta. Lo stesso esecutivo ha ora stabilito la ripartizione di quei fondi, pari a 5.124.524 euro, stanziati per il triennio che va dal 2020 al 2022. Sono i Comuni sardi nei quali le esigenze militari (compresi i particolari tipi di insediamenti) incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Per poter stabilire come e quanto erogare a ogni singola amministrazione comunale, la Giunta regionale aveva suddiviso la Sardegna in quattro macro aree. Sono quelle di La Maddalena, poligono di Capo Frasca-aeroporto di Decimomannu, poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo e poligono di Capo Teulada. Tutte queste zone sono beneficiarie di una quota di risarcimento, che ora è stata rivista per quanto riguarda sia la percentuale sia i calcoli.

A ciascuna delle quattro macro aree è stata assegnata una quota di contributo sul totale di oltre cinque milioni di euro. Queste le quote che sono state stabilite come indennizzo per la presenza delle servitù miliari. La Maddalena 16% pari a 819.924 euro; Poligono di Capo Frasca-Aeroporto Decimomannu (Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu) 25% pari a 1.281.131; Poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo (Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai) 40% pari a 2.049.811; Poligono di Capo Teulada (Comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi) 19% pari a 973.660 euro.

Guardando invece a ciascun Comune ricompreso nelle varie aree, se a La Maddalena vanno dunque 819.924 euro (16%), ai Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu (Poligono di Capo Frasca-Aeroporto Decimomannu) vanno rispettivamente 512.452 euro (40%), 512.452 euro (40%), 256.226 euro (20%). Ai Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai (Salto di Quirra-Capo San Lorenzo) vanno rispettivamente 819.924 euro (40%), 512.452 euro (25%), 409.962 euro (20%), 307.471 euro (15%). Infine, ai Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi (Capo Teulada) vanno rispettivamente 817.874 euro (84%) e 155.785 (16%).

