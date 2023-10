Servitù militari, bloccati gli indennizzi 

A rischio il pagamento degli indennizzi delle servitù militari: i soldi sono stati bloccati alla Tesoreria dello Stato a seguito di una serie di pignoramenti presso terzi ottenuti dai legali di persone che vantano un credito verso il ministero della Difesa. Nei comuni del Sulcis c’è apprensione: nel Golfo di Palmas proprio in questi giorni hanno preso il via le esercitazioni militari, ovvero, la causa del fermo della pesca in un vasto tratto di mare, che obbliga i pescatori a mantenere le loro imbarcazioni ormeggiate o comunque lontane dagli scenari di guerra improvvisati a ridosso della base di Capo Teulada.

«Aspettiamo istruzioni»

I sindaci dei comuni interessati preferiscono mantenere il distacco formale dalla notizia che, anche per loro, è un fulmine a ciel sereno. «Al momento – dice il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci – i contorni della vicenda non sono chiari. Restiamo in attesa di istruzioni da parte del ministero della Difesa. I nostri funzionari operano dentro sistemi informatici molto precisi». Sistemi informatici e piattaforme con i dati dei beneficiari degli indennizzi che in queste ultime settimane risulterebbero inaccessibili sulla parte relativa alle procedure di pagamento.

«Nulla è stato comunicato al Comune, i cui funzionari operano come meri esecutori della pratica amministrativa», dice il sindaco di Carloforte , Stefano Rombi: «Naturalmente, se così fosse agiremmo, nel perimetro delle nostre competenze, a tutela dei pescatori».

I Comuni coinvolti

Gli atti stanno arrivando proprio in queste ore ai sindaci. Nell’elenco oltre a Carloforte e Sant’Antioco, ci sono anche Domus de Maria , San Giovanni Suergiu , Portoscuso , Guspini , Villaputzu , Oristano , Nurachi , Marrubiu , Riola Sardo e San Vero Milis . Sono i primi atti che la Banca d’Italia sta notificando a seguito di una sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, mandata in esecuzione dal Tribunale di Genova con un provvedimento dell’8 giugno scorso e che sta cominciando ad arrivare nei comuni della Sardegna, puntualmente avvisati se il conto bloccato riguarda i procedimenti in atto nella loro area di competenza.

Negli elenchi, al momento non ci sono i Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi , anche se quanto notificato finora è solo una parte delle richieste di risarcimento ottenute con il blocco dei fondi che fanno capo al ministero della Difesa.

«Allora non si spara»

In allarme i pescatori dei due Comuni che confinano con l’area oggetto delle esercitazioni: ieri mattina, incontratisi a Porto Pino, gli operatori della pesca hanno discusso dell’argomento. «La paura – dice Luciano Marica della Uil pesca – è che possano congelare ciò che ci spetta. D’altronde i tabulati sono stati trasmessi a giugno, siamo a ottobre e ancora nessuna liquidazione. Gli anni scorsi i tempi d’attesa erano di un mese al massimo. Sia chiaro: noi non mangiamo ma loro questa volta non sparano».

Messaggio chiaro e forte: i pescatori aspettano risposte certe.

