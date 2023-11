«Servitù, la Sardegna dà tanto alla Difesa ma no a dismissioni» 

Il ministro della Difesa non poteva esimersi da un passaggio sulle servitù militari. Non nella regione che ne ospita ben il 65 per cento di quelle presenti a livello nazionale. È vero, ha ammesso Guido Crosetto ieri al termine della Festa delle Forze Armate, «la Sardegna ha dato tanto alla Difesa, c'è un connubio tra forze armate e quest’Isola che va avanti da decenni. La Sardegna è uno dei pilastri su cui abbiamo fondato l'unità e su cui si fonda la nostra Repubblica». Ma la domanda riguarda il futuro: c’è qualche intenzione di procedere a una dismissione? «In Sardegna ci sono molti poligoni e la presenza delle forze armate, soprattutto negli ultimi anni, si è focalizzata sulla crescita dell'attenzione ambientale, affinché non ci sia un impatto negativo delle attività dei poligoni. Molte oggi sono state digitalizzate, senza dimenticare gli interventi di bonifica conseguenti. Il rispetto che le Forze Armate hanno per questa terra non è secondo al rispetto che hanno altri». Ma detto questo, «non mi pare ci sia all'orizzonte nessuna dismissione». E tuttavia, - ha puntualizzato – «trovare sinergie con la Sardegna e non portare danno a questa regione è una volontà che porteremo avanti sempre».

Il caso degli i ndennizzi

Il ministro ha ricordato che «abbiamo avuto il problema dei pescatori che abbiamo risolto in questi giorni, penso sia una notizia molto positiva». Il riferimento è alla questione degli indennizzi per chi opera nelle zone solitamente interdette a causa delle esercitazioni militari. Il problema dei rimborsi, ha aggiunto, «dovrebbe essere risolto in poche settimane, il problema non è dipeso dalla Difesa ma da una somma di decisioni burocratico-giudiziarie. Ma i soldi ci sono e saranno erogati in tempi strettissimi». «In brevissimo tempo», aveva anticipato lo stesso Crosetto, due giorni fa in una nota, «siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa che garantirà il flusso finanziario agli enti locali, responsabili dell'erogazione, rendendo possibile il pagamento delle indennità ai legittimi destinatari, nel giro di pochi giorni». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA