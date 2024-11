Servitù, indennizzi nel cassetto 

Oltre un milione di euro di fondi delle servitù militari per opere pubbliche sono chiusi nel cassetto del Comune di Arbus. E lo scontro politico è ripartito in questi giorni con l’ennesima delibera della Giunta che ancora volta programma sulla carta e non spende mai, quest’ultima è di 400mila euro destinati ad interventi nelle borgate marine per la fruibilità, l’accesso e la sosta. E il capogruppo di minoranza, Michele Schirru, parla di «bilancio impietoso» e spiega il perché: «A conti fatti, di un milione e 231mila euro a malapena ne hanno speso 200mila».

Somme ingessate

Il viaggio nelle località marine della Costa Verde e nella frazione di Sant’Antonio di Santadi, terre gravate dalle servitù militari per la presenza del poligono militare di Capo Frasca, lascia appena intravedere qualche opera pubblica tra quelle finanziate con i fondi dello Stato: 512.452 euro è l’ultimo indennizzo che si riferisce al triennio 2020-2022, a questi si aggiungono 718.954 euro, parte degli anni passati a partire dal 2010. Anni di polemiche fra i banchi del Consiglio, interrogazioni, mozioni, richieste di discussione in Aula, sempre punto e a capo. Le responsabilità sono state addossate alle procedure burocratiche, alla mancanza di personale, a gare deserte, a iter molto complessi. «Le ultime due giunte – ricorda Schirru – quella di Andrea Concas e di Salis – in questo campo hanno registrato uno dei peggiori risultati, riuscendo a spendere un’elemosina. Persino l’asfalto della pineta comunale all’ingresso del centro abitato, proposta da noi come forma di cofinanziamento è rimasta lettera morta». Intanto le zone interessate ai lavori hanno una viabilità da terzo mondo, basti pensare al villaggio di Pistis. «Il rischio – dice Schirru – è perdere gl indennizzi. Anche l’ultimo atto parla di programmazione, forse in vista del bilancio di fine anno, progetti zero».

Opere appaltate

L’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani, rispedisce le accuse al mittente ed elenca opere appaltate per 500mila euro: «Per la viabilità abbiamo impegnato 300mila euro delle servitù militari 2020/2022, la gara per l’affido dei lavori è stata pubblicata, 146mila per le strade di Sant’Antonio di Santadi in fase di completamento, come pure la manutenzioni straordinarie del centro urbano per 120mila. L’intervento di 80mila per la comunità alloggio è prossimo all’affidamento alla ditta che dovrà eseguire i lavori di manutenzione della facciata che dà sulla via Gramsci».

Attesa infinita

Mentre la politica litiga, i residenti nei villaggi vicini a Capo Frasca lamentano i disagi legati all’inquinamento acustico per via delle esercitazioni nei cieli. «È giusto – dice Salvatore Ghiani – che i soldi siano spesi nelle zone in cui gli abitanti, come me, subiscono i disagi per i rumori assordanti degli aerei». E Mario Mura aggiunge: «Il ritornello che hanno i fondi per le strade è vecchio. Promesse non mantenute, le vie di Torre sono percorsi ad ostacoli».

