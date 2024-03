Servitù energetiche senza posti di lavoro 

Un guardiano (talvolta part-time), un manutentore da impiegare contemporaneamente in altri impianti e un controllore dei monitor (anche a distanza, ovvero anche dalla Penisola). Quando va bene, l’esperienza racconta di una busta-paga a fronte di decine di ettari di terre occupate da pale ciclopiche o pannelli specchiati che guardano al cielo. Briciole rispetto alla quantità di suolo sacrificata alla speculazione prospettata dalle centinaia di progetti eolici o fotovoltaici destinati al Sud Sardegna in fase di realizzazione o di valutazione al Ministero per la transizione energetica.

I numeri

Qualche esempio: Luminu, l’enorme parco che dovrebbe portare 17 torri extra-size a Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca e una rete di cavidotti nei territori di Genoni, Gesturi e Nuragus per una potenza complessiva di 112,2 MW, completati i lavori, nella migliore delle ipotesi potrebbe occupare «sei addetti» (il calcolo si basa sulla tabella costi-benefici elaborata dai componenti del comitato locale in difesa del territorio) per la gestione di un parco vasto circa 22 ettari, la stessa superficie occupata dal Timi Ama, resort turistico affacciato sulle acque di Villasimius nel quale lavorano oltre 150 persone. Per capirci: il camping della spiaggia del Riso, sempre a Villasimius, su quattro ettari di suolo assicura una busta-paga a circa quaranta dipendenti, il Tanka Village su 30 ettari occupa oltre 500 lavoratori, mentre nei 48 ettari del Forte Village di Pula – quasi come due parchi Luminu messi insieme – sono stati realizzati otto hotel, 13 ville e 40 suite con picchi occupazionali di 1.300 persone. Un’enormità, soprattutto se paragonata ai numeri prospettati dai colossi delle rinnovabili alla voce “ricaduta sul territorio”. La Sardaeolica del gruppo Saras ha programmato la realizzazione del parco Kersonesus nel comune di Teulada a circa 1,5 chilometri dal centro urbano con sette aerogeneratori collegati «con cavo interrato della lunghezza di circa 3,7 chilometri». In questo caso la previsione è di assumere «3 dipendenti per le attività legate alla gestione di esercizio del parco» che, attenzione, potrebbero essere gli stessi assunti in un altro impianto progettato sempre dalla Sardaeolica tra Villamassargia e Musei: qui sono previste cinque turbine sotto il nome del progetto Astìa.

«Il ricatto»

«L’aspetto occupazionale diretto di questi impianti è pressoché irrilevante. Un parco eolico richiede attività di manutenzione specializzata spesso fornite dalle società che impiantano queste tecnologie. Per il fotovoltaico vale più o meno lo stesso discorso, di quale manutenzione parliamo? Al massimo dovranno pulire gli specchi – riflette Mauro Gargiulo, presidente di Italia Nostra Sardegna –. Negli elaborati a corredo di questi piani di fotovoltaico talvolta si parla dell’assunzione di 15 persone all’anno. Numeri che non stanno né in cielo né in terra. L’aspetto economico presente in questi progetti è inattendibile, cifre e previsioni non hanno riscontro nella realtà. D’altronde questi numeri non sono vincolanti, loro non sono tenuti a risponderne, quindi possono scrivere quello che vogliono». Un copione già visto. «In Sardegna il problema dei posti di lavoro sembra lo specchietto delle allodole che viene continuamente sbandierato per convincere popolazioni che spesso sono in debito occupazionale, però le affermazioni nei progetti non sono suffragate da prove. Di questo genere di ricatto abbiamo già un brutto ricordo», conclude Gargiulo.

I calcoli

Oltre alla cosiddetta “occupazione diretta”, nelle schede compilate dai tecnici dei giganti dell’energia si indicano anche altri “benefici”. «A fronte degli impatti negativi sopra richiamati, durante il processo costruttivo inizieranno a materializzarsi le auspicate positive ricadute economiche», tra queste «l’indotto sulle attività ricettive e di ristorazione della zona determinato dalla presenza di personale di cantiere», si legge nella sintesi del progetto Marte che propone 12 aerogeneratori in un territorio tanto vasto da coinvolgere tre comuni – Sanluri, Sardara e Villanovaforru – e sviluppato in campagne dove, di solito, i ristoranti non ci sono.

In alcuni casi, le carte disponibili sul portale del Governo, illustrano i calcoli i base ai quali è individuato il danno subito dal territorio. Nel progetto Lobadas da realizzare installando 12 pale eoliche nei comuni di Mandas, Serri, Escolca, Isili, Nuragus e Genoni si legge «le superfici in cui si è stimata una più marcata interferenza sono pari a 29,2 chilometri quadrati, il costo esterno da attribuirsi all’impatto paesaggistico è stimato in 235.328,20 euro all’anno». Per la gestione di quasi 30 chilometri quadrati, completata l’attività di cantiere, è prevista l’assunzione di «6 addetti locali».

