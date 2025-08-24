«Servirebbe un hotspot anche in cimitero» 

I fiori, un cero e poi lo smartphone. Nella Cagliari degli oltre cento hot spot comunali, i punti d’accesso alla rete wi-fi, il più curioso sarebbe senza dubbio quello del cimitero di San Michele. Se ci fosse e funzionasse sarebbe particolarmente gradito dai parenti che fanno visita ai loro cari. «Spesso consultiamo il servizio online del Comune per cercare persone che non veniamo a trovare di frequente. E per farlo naturalmente utilizziamo la nostra connessione privata, ma certo che che fosse disponibile la connessione del Comune gratuita, ecco sarebbe un ulteriore servizio. Magari non proprio di quelli essenziali, è vero, ma un servizio», dice Luciana Spiga. «Visto che veniamo almeno ogni due settimane, non abbiamo bisogno di utilizzare internet per cercare la lapide di mia madre. Ma spesso per altre persone. A Milano, in uno dei cimiteri cittadini, questo servizio è disponibile da anni».

Oggi un punto di accesso libero al cimitero di San Michele non c’è. Ma anche se ci fosse, come gli altri punti d’accesso cittadini parecchio tremolanti quanto a connessione, anche questo forse non funzionerebbe. Ma in futuro, chissà. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA