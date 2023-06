Serviranno altri soldi per finanziare il bonus idrico 

I fondi assegnati da Egas al Comune di Soleminis per il bonus idrico 2023 sono risultati insufficienti a coprire il fabbisogno: il Municipio chiederà altre risorse economiche. Su 84 domande giudicate idonee, solo 28 potranno beneficiare da subito delle agevolazioni tariffarie per il consumo di acqua. Altre 56, pur con i requisiti in regola, dovranno attendere l’eventuale integrazione delle risorse. Il bonus, riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20 mila euro, prevede sconti in bolletta fino a 25 euro per ogni familiare, eppure tra le domande escluse c’è anche quella di una famiglia composta da otto persone.

Contro la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso entro il 4 luglio. (c. z.)

