«Servirà un’impresa ma l’Olbia si salverà» 

Olbia. «Credo che questa squadra non abbia ancora vissuto un periodo positivo con continuità: ogni volta che esprimeva un’identità capitavano infortuni. Penso a pilastri come Dessena e Mordini e, di recente, a Schiavone e Cavuoti», dice Alessandro Marino. «Non è stata colpa di Leandro Greco. Speravamo che la pausa invernale e il recupero degli infortunati potessero favorirlo, ma alla buona fase difensiva non ha corrisposto quella realizzativa, e non perché gli attaccanti siano scarsi: serve più equilibrio, al quale ha provato a lavorare Greco e al quale sta lavorando ora Marco Gaburro. Ma l’Olbia questo periodo positivo lo vivrà. E ci porterà alla salvezza».

Parola di presidente. Socio di minoranza da novembre, quando la SwissPro, presentatasi in città nelle persone di Benno Raeber e Guido Surace, diventò proprietaria al 70 per cento dell’Olbia Calcio. Marino, alla guida del club gallurese dal dicembre 2015, è il primo a essere preoccupato e dispiaciuto per i bianchi, penultimi in Serie C e a rischio retrocessione.

Ma l’Olbia si salverà?

«Secondo me sì. Però dobbiamo lavorare e remare tutti nella stessa direzione, proprietà, squadra e tifosi: nel 2020 abbiamo vissuto una situazione molto simile, chiudendo terzultimi e salvandoci ai playout, e nel 2017 con Bernardo Mereu facemmo 10 punti nelle ultime quattro giornate, salvandoci direttamente. Ma è necessario crederci».

Ci credeva anche a gennaio, prima dell’esonero di Greco: è vero che la SwissPro è intervenuta per sostituirlo con Gaburro?

«Posto che da novembre non sono l’unico che propone le cose, c’è stato un intento comune. In quel momento, dopo 6 sconfitte di fila, la proprietà era decisa più che mai, ma i dubbi erano precedenti. Eravamo d’accordo che servisse una scossa e il nome di Gaburro, che circolava in tutte le società che volevano cambiare allenatore, ha trovato subito il loro gradimento. Poi, ho trovato una buona coincidenza che parte del nostro staff tecnico avesse lavorato a Rimini con lui, che si è anche posto bene».

Raeber il giorno della presentazione disse: “Noi non avremo parola sul progetto tecnico”. Cos’è cambiato?

«Che è aumentata l’insoddisfazione per i risultati, e quando è così ci sta la spinta a un maggiore controllo. Non con l’intento di prevaricare ma di provare a dare il proprio contributo, canalizzando tutti gli sforzi. Avrei fatto lo stesso».

La SwissPro ha assunto Ninni Corda in veste di consulente. Come incide sulla gestione della squadra?

«In modo additivo. SwissPro vuole essere più attiva nel cercare di risolvere la situazione, giocandosi più carte. Fa parte del loro modello dotarsi di una struttura di consulenti come persone di riferimento della proprietà che seguono le società in cui hanno una partecipazione: adesso è l’Olbia, ma in programma hanno altri investimenti».

La decisione non è stata accolta bene dai tifosi, che sono preoccupati e non capiscono quali siano le vere intenzioni di SwissPro: cosa si sente di dire?

«Che in questo momento dovremmo concentrarci tutti sulla salvezza. Capirei se la proprietà avesse dichiarato che a fine anno mollerà tutto, cosa mai accaduta, né ci sono segnali in tal senso: al contrario, qui si parla di un progetto pluriennale, e che la nuova proprietà stia puntando sulla squadra si vede dal mercato di riparazione, nel quale sono stati presi sei giocatori quando io l’anno scorso, nella stessa situazione, ne presi tre. Uno come Schiavone stavolta ho potuto prenderlo perché avevo l’avallo della proprietà, e a gennaio con una classifica come la nostra fare mercato non è semplice: non sarebbe nei loro interessi una squadra in D. Poi i risultati si vedranno a fine stagione, intanto pensiamo a domenica e alla sfida vitale con la Recanatese».

Corda è arrivato dopo le dichiarazioni del board di SwissPro («Il club ha bisogno dell’indipendenza di direttore tecnico e allenatore dall’amministrazione»). Si sente scavalcato?

«In quella dichiarazione “amministrazione” non era riferito alla presidenza: credo che intendessero altro».

La proprietà ha anche detto che il club non si troverebbe nella stessa situazione se avesse acquistato l’Olbia prima. Erano critiche rivolte a lei?

«Sì. Ma è giusto così, dal momento che i risultati non sono soddisfacenti. Poi, dire che si sarebbe fatto meglio rimane nell’ambito delle probabilità, ma la ragione per la quale ho ceduto le quote è che altri potessero fare meglio di me e dei miei soci. Da parte mia posso vantare un playoff di D vinto, sette salvezze e un playoff di C, e alcuni di questi traguardi sembravano insperati all’inizio delle varie stagioni. Ora ambisco a un’altra salvezza: servirà un’impresa sportiva, ma ci credo. L’ho sempre fatto».

Cosa non rifarebbe in questa stagione?

«Domanda da farmi a fine campionato, qualora le cose dovessero andare male».

A fine stagione lascerà?

«Non lo so, nel senso che non posso dirlo adesso. Al momento non c’è nessuna decisione sul mio futuro».

Col Cagliari va tutto bene? Si dice che potrebbe tornare come vice presidente.

«Ho ottimi rapporti con Tommaso ( Giulini, ndr ), che è e sarà sempre mio amico, ma non sto pensando al dopo salvezza né di andare al Cagliari: sarebbe poco serio da parte mia. Io non sono convinto di lasciare la città di Olbia, la squadra e la società: adesso, però, voglio adoperarmi perché non ci sia un dispiacere a fine anno. La retrocessione non conviene a nessuno: pensiamo a fare un finale di stagione come si deve».

