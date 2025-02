«Servirà una Roma concentrata» 

Oporto. È un playoff di Europa League che potrebbe essere la svolta della stagione per entrambe le squadre, quello tra Roma e Porto che vivrà oggi alle 21 i suoi primi 90' allo stadio “Do Dragao”. I giallorossi di Claudio Ranieri hanno preso un buon abbrivio in campionato e la recente tradizione positiva nei tornei continentali è un ulteriore stimolo per dare il massimo per raggiungere gli ottavi, tanto più che la squadra sarà a ranghi completi col rientro di Hummels e Paredes e l'unico assente, per un problema fisico, sarà il neo arrivato Rensch. Il tecnico prevede comunque una sfida difficile e chiede concentrazione: «Mi aspetto a un Porto arrembante, sorretto dai propri tifosi. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, con grande intensità, con grande naturalezza. Dobbiamo fare una partita fuori casa e una fuori, ma io voglio una Roma che giochi sia fuori sia in casa alla stessa maniera». «Il Porto è una squadra che fa un ottimo possesso di palla, ha grande qualità tecnica, pressa molto e vuole riconquistare palla immediatamente, per cui dovremo fare veramente una gran partita», aggiunge Ranieri. «Di certo, faremo il nostro gioco cercando di creare al Porto i problemi che sappiamo creare alle avversarie». «La prima partita è fondamentale, che sia in casa o in trasferta, perché influenza la seconda», dice il tecnico del Porto, l'argentino Martin Anselmi. «Non mi piace pensare che la testa di serie abbia un vantaggio. L'importante è vincere».

