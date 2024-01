Servirà una Dinamo più “bella” 

DINAMO SASSARI 91

CHOLEt baskeT 95

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 2 (1/1, 0/1, 4 r.), Pisano ne, Treier ne, Tyree 21 (6/10, 2/7, 2 r.), Kruslin 18 (6/7 da tre, 4 r.), Raspino (0/1 da tre), Gentile 7 (0/1, 2/3, 3 r.), Diop 8 (3/5, 6 r.), Gombauld 6 (2/5, 2 r.), McKinnie 5 (2/2, 0/1), Jefferson 9 (2/3, 0/3, 4 r.), Charalampopoulos 15 (3/3, 3/6, 6 r.). All. Bucchi.

Cholet Basket : De Sousa, Ayayi 8 (1/2, 2/4, 2 r.), Randal II 30 (4/4, 6/16, 3 r.), Sako 13 (5/8, 8 r.), Tillie 8 (1/1, 2/3, 1 r.), Nzekwesi 4 (2/4, 0/1, 3 r.), Goudou-Sinha 9 (1/2, 1/2, 1 r.), L’Etang ne, Salaun 3 (0/1, 1/4, 4 r.), Campbell 18 (1/1, 5/7, 2 r.), Hruban 2 (1/1, 0/2). All. Vila.

Arbitri : Conde (Spa), Castillo (Spa) e Manniste (Est).

Parziali : 20-23; 37-46; 61-66.

Note . Tiri liberi: Sassari 14/19; Cholet 12/15. Percentuali di tiro: Sassari 32/59 (13/29 da tre, ro 5 rd 24); Cholet 33/63 (17/39 da tre, ro 6 rd 22).

Sassari. Un’occasione sprecata. La Dinamo non approfitta del match ball al PalaSerradimigni e si fa superare in volata da Cholet: 91-95 il finale. La qualificazione al Round of 16 della Champions League è rimandata quindi alla terza e decisiva partita, che si disputerà in Francia.

Non è stato un Banco di Sardegna brillante, anche se va detto che Cholet ha giocato decisamente meglio rispetto all’andata, persa nettamente di 21 punti. Tanto che i francesi una volta passati in vantaggio nel primo quarto sono rimasti in testa sino al 34’. Poi nel finale le triple del miglior Kruslin (6/7 dall’arco) della stagione hanno dato il +4 ma non è bastato contro la vena nel tiro da tre della coppia Campbell-Randall, decisivi nel finale intenso.

«Abbiamo sofferto la loro energia iniziale», ha detto il coach Piero Bucchi, «e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, provandoci ma non è andata, Andiamo a Cholet sapendo che abbiamo già vinto nella prima gara».

Cronaca e tattica

Il secondo quintetto fatica e dopo l’inizio equilibrato il break di 8-0 consegna l’inerzia ai francesi, 11-16 al 8’. Il rientro di Jefferson produce l'aggancio momentaneo (27-27) ma senza i canestri di Tyree e Kruslin l’attacco sassarese fatica e soffre il pressing avversario: -10 al 19’. Al riposo Charalampopoulos e McKinnie hanno 2 punti a testa.

Nel secondo tempo Sassari ha difeso meglio, anche se l’attacco è rimasto troppo affidato alle iniziative di Tyree e Kruslin, aiutati dal greco Charalampopoulos che ha preso coraggio. L’avvicinamento è diventato poi aggancio al 31’ col canestro da sette metri di Gentile e sorpasso coi liberi di Jefferson (un po’ stanco, meno efficace del solito) e soprattutto le bombe di Kruslin: 79-75 al 34’. Il quarto fallo del croato ha convinto coach Bucchi a richiamarlo in panchina, ma il Banco ha perso un riferimento in attacco, mentre i francesi sono stati trascinati dal duo Campbell-Randall.

