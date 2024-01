«Servirà il miglior Toro» 

Torino. «Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente particolarmente caldo per la scomparsa di Gigi Riva: dovremo essere al massimo per fare risultato». Il tecnico del Torino, Ivan Juric, evidenzia le insidie ambientali, oltre a quelle tecniche, che aspettano la sua squadra alla Unipol Domus nell’anticipo della terza giornata di ritorno, stasera.

Il punto

«Non ci saranno Djidji e Ilic, anche Soppy, Karamoh e Radonjic non verranno convocati», mette subito le mani avanti l'allenatore granata, che non sembra certo essere preoccupato per le assenze. «Ho quindici-sedici calciatori dai grandi valori umani: nelle ultime undici partite abbiamo ribaltato una situazione che sembrava compromessa, vogliamo continuare così», il guanto di sfida del croato. Si entra nell'ultima settimana di mercato e Juric ribadisce: «Ripeto sempre la stessa cosa, le entrate dipendono dalle uscite ed è inevitabile che se qualcuno dovesse partire, andrebbe sostituito».

RIPRODUZIONE RISERVATA