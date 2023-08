«Serve vigilanza contro i disonesti, ci danneggiano» 

«Le mele marce sono pochissime e si possono contare sulle dita di una mano, anche perché sparare certe cifre vuol dire rischiare un esposto al Comune e mettere in gioco la licenza. A mio avviso certi colleghi non dovrebbero lavorare perché danneggiano tutti». Giovanni Frongia, delegato regionale di Casartigiani, il maggior sindacato di categoria nell’Isola, chiede più vigilanza sia di giorno che di notte all’esterno del terminal arrivi dell’Aeroporto di Elmas.

«La cosa grave è che, davanti a certe vicende, poi però non c’è nessuno che ha il coraggio di mandare una mail al Comune o alla Polizia Locale, così da punire chi fa il furbo. E il danno d’immagine lo paghiamo tutti. Abbiamo chiesto alla Sogaer che sorvegli l’area arrivi - prosegue il delegato - serve un agente della security per evitare irregolarità e, soprattutto, che operino gli abusivi e i disonesti. Ma servono anche mezzi pubblici che attendano i passeggeri anche all’arrivo degli ultimi aerei notturni, perché si deve poter scegliere. Lo dico contro il mio interesse, ma non è giusto che la scelta sia obbligata».

Nella corsia dei taxi gli abusivi non possono entrare, ma lasciano l’auto nella corsia parallela, andando poi a contrattare con i clienti fuori dal terminal. «Serve vigilanza», conclude Frongia, «non si può continuare così».

