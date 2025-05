Serve una Torres più giovane 

Sassari. Meritava una chiusura meno polemica il primo ciclo della Torres targata Abinsula, che ha fruttato il ritorno in Serie C e un secondo e un terzo posto nel terzo campionato nazionale. Ora le contestazioni, le critiche, le delusioni e la rabbia per il finale di stagione vanno accantonate. E si vedrà se la società sarà in grado di compiere quel salto di qualità tecnico e organizzativo che serve per lottare efficacemente per la promozione in Serie B.

A prescindere dal budget, che non potrà mai essere all’altezza dei club più ricchi, capaci di spendere anche il triplo rispetto ai rossoblù ma senza garanzia di approdare tra i cadetti, come dimostrano i campionati degli ultimi anni.

Club stabile

C’è una certezza che i tifosi e la città devono tenere presente: l’attuale dirigenza vuole crescere e imparare dai propri errori. E negli ultimi 35 anni della storia rossoblù se c’è una società che appare solida è proprio quella attuale. Già prepararsi al quinto campionato di fila senza timori di fallimenti economici è eloquente. Salvo l’aggancio di sponsor importanti, le disponibilità economiche possono aumentare soprattutto con gli incassi. La media spettatori del campionato appena concluso è stata di 3.500 presenze a gara.

La capienza del “Vanni Sanna” è stata portata a 6.500 posti grazie al Comune, che ha in programma anche altri interventi a cominciare da quelli sul manto erboso. Sassari ha la più alta percentuale di riempimento dell’impianto del girone B di Serie C, ma può fare meglio e aumentare così la disponibilità per gli investimenti sulla squadra.

La guida

Il tecnico Alfonso Greco ha avuto innegabili meriti nel trasmettere equilibrio e serenità al gruppo. Il secondo posto dell’anno scorso e il terzo di quest’anno ne sono una prova. Ma la sua rigidità tattica (sempre e solo un modulo, rari accorgimenti a gara in corso) è l’aspetto più criticato, non solo dalla Curva Nord.

Lo scarso feeling con parte della tifoseria è andato peggiorando e questo è stato logorante per Greco, che ha fatto da parafulmine anche delle colpe dei giocatori. La frattura è apparentemente insanabile, come dimostrano anche gli accesi cori di mercoledì e il mancato arrivo in sala stampa del tecnico dopo il successo (pur inutile) con l’Atalanta Under 23 nel ritorno degli ottavi dei playoff. Occorre cambiare guida per inaugurare un ciclo nuovo e impostare la Torres su equilibri diversi.

Squadra

Più completa della stagione passata eppure vittima dello stesso calo primaverile, ma soprattutto più vecchia: 30 anni di età media. Troppi. Tra i nati nel terzo millennio ci sono Fabriani, Carboni, Brentan, Nanni, l’interessante Fois e Nunziatini dato in prestito al Sestri Levante. Come Under 30 ecco Zaccagno, Masala, Zecca, Zambataro e Varela, più Coccolo dato in prestito alla Pro Patria, mentre Guiebre rientrerà a Modena per fine prestito.

L’organico va ringiovanito e puntellato sia con giocatori che possano avere almeno due-tre stagioni di brillantezza atletica, sia con giovani (di proprietà o in prestito) che possano migliorare e quindi contribuire alla crescita della squadra nel corso della stagione.

