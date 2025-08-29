«Serve una Torres con la giusta cattiveria» 

Sassari. «Dobbiamo presentarci a Campobasso con la cattiveria che la categoria ci impone». Così il tecnico Michele Pazienza presenta la prima trasferta stagionale della Torres. Questo pomeriggio alle 18 i rossoblù provano ad allungare la serie positiva che li ha visti vincenti nei primi due impegni ufficiali disputati tra Coppa Italia e campionato.Tre le assenze: il trequartista Mastinu, operato ieri a un menisco del ginocchio sinistro, l’esterno Lattanzio per un problema muscolare e la mezzala Lunghi, squalificata dopo il doppio cartellino giallo rimediato contro il Pontedera.

Solo Lunghi è recuperabile in fretta, Mastinu starà fuori tutto settembre e Lattanzio ancora più a lungo, come spiegato dalla Torres in un comunicato: l’esterno rossoblù «ha riportato una lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra e ha già iniziato il percorso riabilitativo presso lo Studio Beta del dottor Ugo D’Alessandro. Nei prossimi giorni potrà, pian piano, lavorare in differenziato sul campo sotto la supervisione dello staff medico sassarese per essere a totale disposizione del tecnico Pazienza tra circa 45/60 giorni».

Dubbi di formazione

Sono arrivati i due nuovi acquisti: la mezzala Sala sembra avere qualche chance in più dell’attaccante Starita, che ha solo un allenamento con i nuovi compagni. L’allenatore rossoblù anticipa: «Ci saranno delle novità perché Lunghi è squalificato. Nell’idea della costruzione degli undici che iniziano la gara c’è sempre il discorso dell’equilibrio, della qualità e del dinamismo, quindi dovremo scegliere di conseguenza. A centrocampo o in attacco ci vorrà un giocatore con quelle caratteristiche». Il candidato principale alla sostituzione di Lunghi sembra la punta Di Stefano, che ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici che lo hanno attanagliato di recente. A meno che Pazienza non metta subito in campo Sala.

L’avversaria

In casa, nel primo turno di Coppa Italia, il Campobasso ha liquidato già nel primo tempo la pratica Casertana con un 3-0 cui ha contribuito con una doppietta Gala, centrocampista offensivo cresciuto nel Milan, dopo il gol d’apertura di Bifulco. Invece in campionato ha perso 3-2 a Ravenna con i gol di Leonetti su rigore e Magnaghi al 92’. A differenza del Pontedera, la formazione molisana ha diversi giocatori esperti, di almeno 28 anni: le punte Bifulco, Magnaghi e Leonetti, il centrocampista Brunet, il portiere Forte.

Il tecnico Pazienza descrive così l’avversaria: «Per certi aspetti ci somiglia molto: ha cambiato guida tecnica, ha giocatori esperti e anche giovani e quindi avremo di fronte una squadra che come noi sta cercando di scoprire le proprie potenzialità perché ha cambiato parecchio. Giochiamo in trasferta quindi conteranno più che mai l’atteggiamento e la cattiveria».

La formazione

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Di Stefano (Carboni), Nunziatini; Musso, Bonin (Di Stefano).

