«Serve una Torres cattiva» 

Sassari. «Ripartiamo dall’intensità della gara di Benevento, aggiungendo noi la cattiveria e i nostri tifosi la spinta per giocarcela sino alla fine». Il tecnico Alfonso Greco ha incassato senza traumi la sconfitta per 1-0 nell’andata dei quarti promozione. Sconfitta immeritata, perché sul piano del gioco e delle occasioni le squadre si sono equivalse. La Torres però non ha avuto il guizzo, la cattiveria per trasformare il lavoro fatto, a differenza dei campani. Più personalità che efficacia, insomma, da parte dei rossoblù.

Il secondo tempo

Al di là delle dichiarazioni un po’ spavalde di allenatore e giocatori campani a fine gara, va evidenziato che il tecnico Auteri nel secondo tempo ha modificato lo schieramento infoltendo difesa e centrocampo proprio perché voleva coprirsi meglio nei confronti di una Torres che ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, anche se aggressività e orgoglio non sono state appoggiate abbastanza da praticità e precisione negli ultimi venti metri. La prima partita ha detto comunque che la squadra sassarese c’è ed è pronta per il “secondo tempo” della sfida, in programma sabato. Un solo risultato utile: la vittoria. Non importa con quale scarto, perché con un successo a testa passano in semifinale Scotto e compagni grazie al secondo posto nel girone B, superiore al terzo del Benevento nel gruppo C.

Dov’è la vittoria?

L’ultima vittoria della Torres risale al 23 marzo in casa contro la Vis Pesaro con rete di Diakité al 93’. L’ultima rete di Fischnaller al 6 marzo a Ferrara contro la Spal. Bisogna partire da questi dati per capire che ancora la squadra rossoblù non è tornata ai massimi livelli di una stagione strepitosa. I gol di Fischnaller sono quelli che mancano di più temporalmente parlando, ma bisogna anche ricordare che oltre al triangolo formato dall’altoatesino, Scotto e Ruocco, c’è pure Diakité che in rapporto ai minuti giocati nelle 22 partite (metà da titolare, metà da cambio nel secondo tempo) ha firmato 6 reti, una media più che discreta. Proprio il suo utilizzo potrebbe essere esteso a più di 15-20 minuti, anche nel caso parta ancora dalla panchina.

L’impressione è che la Torres possa fare decisamente meglio in attacco, anche se il tecnico Greco avverte: «Ci vorrà anche intelligenza nella seconda partita, la rete si può fare pure al centesimo minuto».

