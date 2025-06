«Serve una soluzione definitiva» 

«Registriamo positivamente che l’Unità di crisi, come da nostra richiesta, sia stata attivata. Ma serve una strategia strutturata e di lungo termine». A quindici giorni dal primo caso accertato di dermatite bovina (il 21 giugno a Orani), Coldiretti Sardegna non nasconde il timore che «l’emergenza si protragga nel tempo, uno scenario devastante per la tenuta dei nostri allevamenti». Intanto la Lombardia, colpita dal virus per via di un vitello sardo esportato a Mantova, si muove parallela alla cabina di regia isolana: per domani è programmato un tavolo con i ministeri dell’Agricoltura e della Salute.

La preoccupazione

A sentire Coldiretti, è evidente che la gestione della Peste suina da un lato e della Lingua blu dall’altro hanno lasciato il segno. Per questo il direttore Luca Saba e il presidente Battista Cualbu tengono a chiarire che bene «i ristori» e bene anche «le azioni di contenimento e le vaccinazioni», ma «per proteggere oggi e domani le imprese zootecniche vanno adottate misure profonde, coordinate e numericamente valutate». I vertici dell’associazione gialloverde lo sottolineano con chiarezza che «la situazione è seria, sta impattando duramente sugli allevatori e richiede un salto di qualità nella gestione».

La linea

Quanto al blocco degli animali, la task force che mette insieme Regione, Governo e Commissione Ue ha concordato uno stop sino agli inizi di settembre. I vaccini, altra carta da giocare, vanno invece acquistati, presumibilmente dal Sud Africa. C’è poi il fattore tempo: considerando che l’incubazione della malattia può durare anche ventotto giorno, bisognerà attendere due settimane per capire l’entità dei contagi in Sardegna e quindi la diffusione del virus. Per ora il quadro non è mutato: i casi accertati sono tre (due a Orani e uno a Orotelli); idem i focolai sospetti, di cui due a Osidda e uno a Nuoro. «Noi crediamo – continuano Saba e Cualbu – che non servano interventi tampone e nemmeno sia utile distribuire qualche ristoro simbolico: è invece necessario pianificare un’azione concreta, che metta al centro la sostenibilità economica degli allevatori, la tenuta dei mercati e la sicurezza sanitaria». A Mantova, nel frattempo, sono state attivate due zone rosse: una di protezione, a venti chilometri dall’allevamento infetto, subito finito sotto sequestro; l’altra di sorveglianza, a cinquanta chilometri. ( al. car. )

