«Serve una scossa in Municipio» 

«Serve una scossa e un cambio di passo nell’azione amministrativa». Se fossero parole dell’opposizione in Consiglio comunale a Elmas, sarebbe normale. Invece arrivano dal nuovo gruppo, quello del “Pd più indipendenti” che si è costituito in Aula, che è guidato addirittura dal vice sindaco e assessore all’urbanistica Giacomo Carta e che comprende anche Fabiola Nucifora (assessora alla Pubblica istruzione) e i consiglieri Umberto Spiga, Sara Piras e Valter Piscedda, pezzo da novanta della politica masese, ex sindaco e attuale consigliere regionale Pd.

Posizione che non ha fatto piacere alla sindaca Maria Laura Orrù (Alleanza Verdi e Sinistra), anche lei consigliera regionale in carica: «Visto il nuovo scenario è necessaria una riflessione approfondita sugli equilibri all’interno dell’esecutivo che potrebbe subire modifiche nel suo assetto».

Se non è aria di crisi in Municipio poco ci manca. Ed è chiaro che l’attenzione si sposta (anche) sulla seduta di stasera. Ci sarà un rimpasto nella giunta? La prima cittadina è sicura: «No». E Piscedda cerca di rassicurare: «Nessuna dietrologia o tattica elettorale».

La “scossa”

Il nuovo gruppo consiliare di maggioranza è nato il 24 gennaio. L’intendimento: «Dare una scossa all’agire amministrativo e un’accelerata su alcune questioni». Ma mettono le mani avanti: «Non vogliamo sfiduciare la sindaca o di abbandonare la maggioranza, bensì rappresentare meglio quel cambiamento che riteniamo essere necessario per rispettare il mandato elettorale che ci è stato affidato». Piscedda di suo aggiunge: «È sostanzialmente un tecnicismo. Ci sentiamo di dare una spinta propulsiva e un contributo maggiore all’azione amministrativa. Non mettiamo affatto in discussione il progetto del campo largo, anzi, vogliamo rafforzarlo».

Presa d’atto

La sindaca ha preso tempo per comprendere le reali motivazioni: «Rispetto la scelta, è diritto di un gruppo quello di autodeterminarsi. Ma non condivido. Nuova scossa e un nuovo passo nell’azione amministrativa? Sarà necessario, prima di tutto, vigilare sul fatto che ciò non comporti ritardi nell'azione amministrativa né divisioni che possano risultare dannose per il bene della comunità».

La minoranza

E l’opposizione? Ercolano Massenti, vecchio esponente del Pd, vede positivamente la scelta del nuovo gruppo di maggioranza: «Il Pd è la maggior forza politica di Elmas. La sindaca, per il bene suo e del paese, dovrebbe sfruttare questa ricchezza facendo tesoro delle capacità dei suoi colleghi. Tuttavia “Carta and company” avrebbero dovuto parlare preventivamente con Orrù. Che piaccia o meno lei è la sindaca, è la numero uno».

Silvio Ruggeri percepisce cedimenti: «L’accelerata si dà quando si lavora in un gruppo coeso. Invece qui si tratta di un’evidente presa di distanza dalla sindaca. Non è la prima volta che il vicesindaco esterna linee di pensiero diverse e si astiene in Giunta».

