«Serve una rotonda tra via Stamira e via Platone» 

Sono partiti i lavori per l'attraversamento pedonale rialzato in via Stamira, all'altezza delle poste. Gli operai hanno appena finito di sistemare il marciapiede che collegherà il dosso. Quest'ultimo è stato chiesto da tempo dagli abitanti ed è una delle richieste anche del comitato del quartiere Monreale. «Qualcosa si muove», dice la vicepresidente Elisabetta Manella, «era molto importante farlo perché qui le auto corrono ed è altrettanto fondamentale che venga fatto proprio dove c'è la posta, frequentata da molti anziani che poi attraversano la strada».

Giovedì il comitato ha incontrato l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, il dirigente dell’omonimo servizio Daniele Olla e la vicesindaca Maria Cristina Mancini, per far presenti i problemi del quartiere, con focus su uno in particolare, di competenza del settore Mobilità: la realizzazione di una rotonda tra via Stamira e via Platone, «per garantire sicurezza alle auto che escono da via Platone, da via San Tommaso D’Aquino e da via Bacone e che devono inserirsi in via Stamira», dice il comitato e il passaggio della linea 1 del Ctm per collegare Monreale al centro città. Il dirigente Olla si è detto disponibile a parlare della rotatoria con il suo ufficio, mentre il Ctm potrebbe valutare la proposta di prolungamento della linea 1, ma poiché l’allungamento del percorso comporta una modifica di chilometraggio e costi, si sta valutando come risolvere. Da parte sua, invece, la vicesindaca ha ribadito l’interesse del sindaco Massimo Zedda per la realizzazione di un parco pubblico in tutta l’area compresa tra via San Tommaso D’Aquino e via Platone e per questo si sta procedendo con le necessarie verifiche del caso.

