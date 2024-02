«Serve una politica che risolva i problemi e unisca la Sardegna» 

Cosa serve alla Sardegna?

«Serve una politica che pensi realmente all’Isola, non a inseguire interessi personali. Serve che si metta mano in maniera seria, sperando anche definitiva, ai problemi che da troppo tempo sono sul tavolo: sanità, trasporti, continuità territoriale, insularità, energia, tutti strettamente collegati. Abbiamo bisogno di una classe politica che faccia sentire forte la propria voce a Roma».

Parla Giuseppe Luigi Cucca, 66 anni, avvocato, ex senatore, ex segretario regionale del Pd, poi in Italia Viva di Renzi, e oggi segretario regionale di Azione (il partito guidato da Carlo Calenda) che sostiene la Coalizione sarda.

Che cosa ha Renato Soru che gli altri non hanno?

«Ha l’autorevolezza e l’esperienza maturata durante la sua presidenza. E in questa campagna elettorale ha dimostrato di avere una conoscenza molto profonda dei problemi, li ha messi sul tavolo con molta semplicità, a dispetto di altri che ancora una volta si sono affidati a stereotipi».

Negli giorni scorsi lei si è scontrato molto con il M5S.

«Purtroppo continuano a mestare nel torbido, torbido che non c’è. Hanno rinvangato la mia nomina a segretario generale della Regione, anche se, voglio ricordare, io quell’incarico non l’ho mai accettato».

Perché?

«Per come era stata data la notizia: associandola all’indagine che aveva colpito il presidente Solinas sulla corruzione, e mettendo in mezzo la mia parentela stretta – è mia sorella – con il primo presidente della Corte d’appello. A quel punto ho rinunciato subito, e sono rimasto fermo sul no. Ora il M5S ha ritirato fuori quella “nomina”. Non mi piace questo modo di fare politica, mi sono difeso ma sono stanco di vedere questo continuo scontro. I Cinquestelle non mi sono mai piaciuti, vivono attaccando gli uni o gli altri, a seconda di dove si collocano, un giorno qui un altro là, sempre stati ondivaghi. E ora hanno questo “innamoramento” per il Pd, peraltro imposto dall'alto».

Il Pd, il suo vecchio partito: le dispiace questo “innamoramento”?

«Mi piange il cuore vederlo così asservito a Giuseppe Conte e al M5S. Io gliel’avevo detto a Piero Comandini, va bene averli nella coalizione, ma dargli il candidato presidente no, non hanno la capacità, c’è poco da fare».

Come prevede che andrà?

«Più facile dire che numeri usciranno al Superenalotto. Questa campagna elettorale è anomala, e spesso incentrata sull’insulto. Invece la Sardegna ha bisogno di coesione».

Ha visto i sondaggi?

«I sondaggi sono palesemente taroccati, e la matrice è sempre la stessa. Hanno solo l’obiettivo di influenzare il giudizio delle persone».

Nella vostra coalizione ci sono anime diversissime, come riuscite a sintonizzarvi?

«Non è stato difficile: Renato Soru ha dettato una linea, e questa è stata condivisa da tutti. C’è un’idea di come affrontare i problemi, mettendo la Sardegna e i sardi al centro, e dicendo basta alla lotta per il potere. La disgrazia degli enti è mettere sempre alla guida l’amico, il parente, anziché la persona più competente».

Parla della sanità?

«Io non l’ho detto. Ma pensa che sia solo la sanità? Guardiamoci intorno».

Come si assicura una vera continuità territoriale?

«Bisogna che venga risolta a Bruxelles, con un’azione sinergica della presidenza del Consiglio e della Regione. Abbiamo i modelli francesi e spagnolo da cui prendere esempio, io propendo per il secondo, ma è una questione di risorse. L’investimento che fa la Spagna per ogni cittadino è dieci volte superiore rispetto a quello che fa la Sardegna. E qui mi ricollego all’insularità».

Ovvero?

«Il principio in Costituzione è bellissimo, ma a cosa serve se a oggi in bilancio non c’è un euro per la sua realizzazione? I sardi ormai sono talmente abituati a subire che considerano la continuità territoriale come lo sconticino sul biglietto aereo. Non è così: la continuità, per persone e merci, è sostenere la stessa spesa di un cittadino milanese per spostarsi o per trasportare merci per 500 chilometri, con qualsiasi mezzo».

Capitolo energia.

«Anche qui serve una voce autorevole, non si può accettare che ci rubino le nostre ricchezze naturali, vento, sole, ambiente, in questo modo, facendo già partire gli espropri per le pale eoliche. Spero che tutto questo venga bloccato da chiunque governerà la Regione dopo il 25 febbraio».

Torniamo alla sanità.

«Che si spendano i due terzi del bilancio regionale e poi la sanità faccia acqua da tutte le parti non sta né in cielo né in terra. Bisogna riorganizzare tutto il sistema, rinforzare gli ospedali, e sono convinto che se si pagano adeguatamente i medici e gli altri operatori, questi avranno voglia di rimanere in Sardegna e di lavorare nelle strutture pubbliche».

