«Serve una partita da grande Inter» 

Vincere per qualificarsi agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. È la missione dell’Inter impegnata stasera in Austria col Salisburgo. «Servirà una partita da grande Inter», ha detto ieri il tecnico Simone Inzaghi, «contro una squadra che in Europa ha sempre fatto bene». Fuori Dumfries, che non ha recuperato, dentro Frattesi. Lautaro potrebbe partire dalla panchina, con Sanchez possibile titolare assieme a Thuram.

Il Salisburgo «è una squadra fisica che corre tanto e ha ottimi giocatori», ha sottolineato l’allenatore nerazzurro, «farò qualche cambiamento, abbiamo una rosa ricca a disposizione e devo cercare di utilizzarla il più possibile. Perdiamo per un mese e mezzo Pavard, per noi importantissimo, ma abbiamo fatto bene anche senza Arnautovic e Cuadrado. Ho l’opzione Bisseck, come quella De Vrij. Il Salisburgo vince il campionato ogni anno, fa sempre la Champions, ha ottimi giocatori, un ottimo allenatore, è una squadra organizzata. Avremo delle difficoltà ma dovremo uscirne tutti insieme. A San Siro non abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto fatica e sbagliato più del solito, ma una volta entrati in partita abbiamo meritato la vittoria». Da decidere chi affiancare a Frattesi. «Asllani è in crescita, Mkhitaryan e Barella stanno facendo molto bene», ha chiuso Inzaghi, «Klassen meriterebbe il suo spazio. Farò le scelte utili per il bene dell’Inter».

