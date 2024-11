«Serve una legge sulla gestione dei beni culturali» 

«Una legge regionale sulla gestione dei beni culturali e archeologici in Sardegna, capace di dare certezze negli interventi scientifici e sottragga gli operatori da condizioni storiche di incertezza e precarietà». La proposta arriva dagli ex consiglieri regionali dopo la visita al parco regionale di Tepilora e al sito archeologico di Romanzesu a Bitti. Sabato scorso gli ex consiglieri regionali riuniti nell’associazione presieduta da Eliseo Secci, in visita a Bitti, dopo aver incontrato il sindaco e presidente del parco Giuseppe Ciccolini, hanno fatto tappa nell’area naturalistica compresa fra Bitti, Lodè, Torpè e Posada. Ad accompagnare il gruppo gli ex consiglieri nuoresi Silvestro Ladu, Giuseppe Pirisi e Matteo Marteddu che hanno fatto da padroni di casa al resto dei componenti l’associazione.

Tutti hanno potuto prendere contatto con le porte del parco, garantite dai centri di educazione all’ambiente e dai presìdi dell’agenzia Forestas. Nella breve escursione dal centro servizi Crastazza, si sono avvicinati alla zona di Muscatogliu e affacciati al punto panoramico di Mannone. Hanno potuto seguire la segnaletica del Cai che guida i percorsi. Poi la visita a Romanzesu tra capanne nuragiche, templi a megaron e pozzo sacro. (m. d.)

