«Serve una guardia medica, qui e ora»  

A luglio Lisa Monni è stata punta da un’ape mentre curava il giardino di casa, in zona via Decio Mure. Con suo marito è andata fino in via Romagna, a Cagliari, dove si trova attualmente la guardia medica. Ci ha messo molto più tempo rispetto a quando il presidio era a Pirri.

«Diritto di tutti»

«Nel mentre il dolore dovuto all’infiammazione è aumentato - racconta – Tutto poi si è risolto per il meglio, ma se la guardia medica fosse stata a Pirri ci avrei messo meno tempo. Penso a chi ha urgenze più importanti e non può recarsi al pronto soccorso: è diritto di tutti poter contare su un presidio medico nelle vicinanze. Sarebbe ideale averlo proprio nella nostra città, se ne parla ma aspettiamo». I disagi che i monserratini subiscono per questa carenza sono tanti. La paura è che la guardia medica rimarrà ancora per molto in via Romagna, dove è stata trasferita per permettere i lavori di rifacimento dei locali di Pirri, e che da sede provvisoria diventi permanente. La municipalità cagliaritana è più vicino a Monserrato rispetto a via Romagna.

«Insostenibile»

C’è poi l’annosa questione della mancanza di una guardia medica nella cittadina dell’hinterland. Dovrebbe sorgere all'interno della Casa della Salute che nascerà se tutto va bene il prossimo anno; le interlocuzioni tra Comune e Asl di Cagliari non si sono mai fermate. In aula consiliare, a marzo, il sindaco Tomaso Locci aveva detto di augurarsi che entro gennaio 2024 possano partire i lavori. Il progetto definitivo ha bisogno dell’ok ufficiale della Regione e fine giugno si è svolto un incontro all’Hotel Holiday Inn, alla presenza del direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore, in cui si è parlato anche di fondi Pnrr per queste finalità. Intanto, però, andare fino a Cagliari non è possibile per tutti. «A maggio mia nonna ha avuto un virus gastrointestinale e i dolori erano lancinanti - ricorda Francesco Crudu, studente – L’abbiamo portata in via Romagna, ci abbiamo messo il doppio del tempo che ci avremmo messo se fosse stata a Pirri. Averla a Monserrato sarebbe ancora meglio, mi auguro che il progetto veda presto la luce». Per il referente regionale di Usb Sanità Gianfranco Angioni «la situazione è diventata insostenibile per i più fragili. Da anni chiediamo l’apertura della guardia medica a Monserrato. Non è accettabile che i cittadini si vedano negare il diritto ad essere curati nel proprio territorio. La guardia medica nel territorio del comune è indispensabile per garantire continuità assistenziale e assicurare interventi domiciliari durante le urgenze notturne, festivi e prefestivi».

