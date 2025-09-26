VaiOnline
Serie A.
27 settembre 2025 alle 00:21

«Serve una gara gagliarda» 

Pisacane: dobbiamo essere compatti, generosi e coraggiosi 

«Compatti. Generosi. Coraggiosi». Tutto il rispetto possibile per l’Inter, ma il Cagliari se la vuole giocare stasera alla Domus. Lo lascia intendere chiaramente l’allenatore Fabio Pisacane, che vuole cavalcare l’onda e chiede per questo uno sforzo ulteriore a 360 gradi ai suoi giocatori. «Sarà una partita col quoziente di difficoltà molto alto considerato che troveremo tanti campioni», la premessa del tecnico napoletano nella conferenza stampa che si affaccia alla grande sfida. «Dovremo fare pertanto una prova gagliarda, da squadra vera. Una prova con generosità, compattezza. Ma dovremo avere anche il coraggio di osare quando avremo la possibilità di fare noi la partita». Carico come una molla e pronto a una nuova battaglia sportiva. «Dovremo avere uno stato d’animo combattivo», sottolinea non a caso. «Dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo».

L’Inter nel destino

Pisacane ricorda volentieri la sua prima sfida all’Inter, da giocatore del Cagliari, nel 2016. «Era la mia prima trasferta in Serie A, dopo aver esordito. Pensavo soprattutto a stare sul pezzo, a sbagliare il meno possibile, anche perché avevo a che fare con un certo Perisic che andava spedito». Una miscela esplosiva di emozioni. «È stata una giornata bellissima, vincemmo 2-1 grazie a una doppietta di Melchiorri che rientrava dopo un lungo infortunio. Me la ricordo come se fosse ieri». Sono passati nove anni. «Oggi sono dall’altra parte, la preparo in modo diverso e spero di fare una partita di grande livello insieme alla mia squadra». Pisacane era in campo anche l’ultima volta che il Cagliari ha battuto i nerazzurri, nel 2019. «Un’altra partita speciale». La più bella, tuttavia, spera di viverla ora dalla panchina.

Piedi per terra

Come si gestisce l’entusiasmo contagioso che si respira in questo momento sia nello spogliatoio sia tra i tifosi? Pisacane cita - senza nominarlo - Claudio Ranieri: «Come diceva un grande che è passato da queste parti, ci saranno momenti di grande libecciata e noi dobbiamo rimanere verticali per quando il vento soffierà forte. Grazie allo spirito di gruppo». Piedi per terra ma testa alta. «Ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio e che il nostro percorso sarà diverso da quello dell’Inter. L’insidia è dietro l’angolo». A proposito dell’Inter e del vice capitano, Nicolò Barella, suo compagno in rossoblù: «Sarà bello riabbracciarlo. L’ho visto crescere giorno dopo giorno. Ero straconvinto che sarebbe arrivato dove è arrivato, anche se oggi è facile dirlo. Sarà bello ma anche buffo rincontrarci in questa nuova veste: io da allenatore del Cagliari, lui da top player». E sarà bello, soprattutto, batterlo.

