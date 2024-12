«Serve una flotta sardo-corsa» 

«Abbiamo intenzione di percorrere tutte le strade, anche quelle giudiziarie, per tutelare i diritti dei lavoratori emigrati, stagionali e transfrontalieri. Il nostro popolo deve liberarsi dal monopolio delle aziende italiane che ci condannano all'isolamento, impedendo la nostra libertà di movimento e di tessere e sviluppare scambi e legami, commerciali, culturali e politici in maniera indipendente»: per gli indipendentisti sardi e corsi di Entula e Core in Fronte lo scandalo della linea “fantasma” tra Santa Teresa e Bonifacio deve finire. Ieri mattina nella stazione marittima del porto teresino le due formazioni politiche hanno denunciato i disservizi dei collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica. Una situazione arrivata alle conseguenze estreme, con i passeggeri bloccati per giorni a causa dei guasti continui delle motonavi della Moby. Entula e Core in Fronte parlano di «gestione coloniale e oligopolistica dei trasporti navali, che da decenni tiene in ostaggio il Popolo Sardo».

«Basta carrette»

La contestazione è indirizzata alle istituzioni regionali delle due isole che, secondo le formazioni indipendentiste, «hanno mostrato la totale mancanza della volontà politica di assicurare un collegamento stabile per i passeggeri e le merci». Ma anche la compagnia Moby è stata pesantemente chiamata in causa: «La compagnia dell’armatore Onorato si è vista assegnare il servizio di trasporto con Bonifacio senza alcuna concorrenza e ha dato prova per l’ennesima volta del disprezzo verso il diritto dei sardi e delle sarde di avere un trasporto navale adeguato, riservando per la tratta quotidiana fra Santa Teresa e Bonifacio i peggiori mezzi della propria flotta».

«Risarcite i passeggeri»

Pierluigi Caria, per Entula, e Ulivieru Sauli, di Core in Fronte, hanno chiesto che le vittime dei disservizi siano risarcite. La proposta per superare la grave situazione della rotta Santa Teresa – Bonifacio è «una flotta locale che possa operare sulla tratta, incentivando anche le altre compagnie ad offrire un servizio migliore».

