Serve un ticket per entrare a Su Sirboni 

Nel 2021 era stato introdotto il numero chiuso (700 persone), ora per accedere alla spiaggia de Su Sirboni bisogna pagare. Il ticket è riservato ai non residenti. Il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, lo identifica come contributo ambientale per l’accesso, utile a finanziare interventi di tutela e a migliorare i servizi. La rivoluzione dell’estate 2025 arriva insieme al regolamento che disciplina l’accesso al gioiello ambientale nella cui area ricade l’ex resort di lusso che tutti vogliono ma nessuno ha ancora acquistato: il complesso, dove le ultime tracce di turisti risalgono al 1980, è in vendita per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. «Questa - afferma il primo cittadino - sarà una fase di avvio e sperimentazione che ci aiuterà a perfezionare il modello di gestione con l’obiettivo di renderlo sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di tutela ambientale e accoglienza turistica.

La rivoluzione

Il Consiglio comunale di Gairo ha approvato il decalogo di regole per Su Sirboni. «Il regolamento - chiarisce Lorrai - definisce le regole di comportamento da rispettare per preservare l’ambiente e garantire una fruizione sostenibile della spiaggia». L’introduzione dell’obolo per l’accesso alla spiaggia, 200 metri in lunghezza, segue il modello in vigore da anni sulle spiagge più celebri della costa di Baunei. «Dopo l’approvazione del Piano di utilizzo del litorale, questo provvedimento - puntualizza il sindaco - costituisce un primo passo operativo al quale, salvo imprevisti, seguiranno a breve ulteriori azioni che ci auguriamo possano già produrre effetti concreti nella stagione estiva in corso, introducendo quelle novità attese da tempo».

Maggiori servizi

Lorrai ha le idee chiare sulla destinazione delle risorse: «Il contributo ambientale ci permetterà di intraprendere le iniziative per tutelare la spiaggia e, relativamente ai servizi, potenziare da subito il controllo, i servizi igienici e la pulizia dell'arenile. Stiamo lavorando a migliorare la viabilità attraverso la realizzazione di spazi per parcheggi. Quanto prima si procederà con gli avvisi pubblici per concretizzare quanto previsto nel Pul». Il versamento del contributo potrebbe avvenire attraverso canali digitali: «La settima prossima - conclude - la Giunta darà gli indirizzi per permettere agli uffici di affidare il servizio. Confido che si possa fare tutto e principalmente in modo telematico».

RIPRODUZIONE RISERVATA