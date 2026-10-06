«Serve un sostegno per la pallavolo sarda» 

«Ci manca l’ultimo miglio per fare il salto di qualità, per quanto ci possiamo sforzare le difficoltà economiche sono enormi: servirebbe un imprenditore che investa nel nostro movimento». La richiesta, per tutta la pallavolo sarda, arriva da Roberto Capra, presidente della Pan Alfieri Cagliari dal 2010 dopo 16 anni da vicepresidente. La storica società del capoluogo è pronta a partecipare al campionato di B1 femminile, dopo la salvezza ottenuta a maggio: in attesa del debutto, il dirigente fa il punto sul volley isolano e sulle prospettive dei vari club.

Capra, a che livello è la pallavolo sarda?

«È innegabile che ci siano delle difficoltà, ma è un problema solo economico. Il livello della pallavolo in Italia, rispetto ad altri sport, ora è molto alto: sei costretto a portare dentro più giocatori e i costi si alzano. Ma il nostro bacino non aumenta, anzi è sempre meno».

Cosa fare per avvicinare sempre più giovani?

«Si cerca di lavorare il più possibile con il settore giovanile, che sembra la cosa più facile ma invece è la più difficile. Non ci possiamo lamentare perché soprattutto a livello femminile c’è sempre molta richiesta, il problema è che di bambini ce ne sono sempre meno. Con le difficoltà organizzative che ha una società oggi, gestirlo è di una difficoltà sovraumana».

Il boom dell’Italia, soprattutto femminile, aiuta?

«Dopo aver vinto Olimpiadi e Mondiali siamo esplosi. Se avessimo vinto i recenti Europei, sia nel femminile sia nel maschile, ci sarebbe stato un altro boom: le nazionali vincenti valgono oro come ritorno per il nostro movimento, basta vedere cosa succede in altri sport dove l’Italia sta faticando di più. L’anno scorso abbiamo avuto almeno il 30% di presenze in più, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni».

L’Alfieri ha un rapporto speciale con Alessia Orro.

«Una ragazza eccezionale, sempre col sorriso e disponibile con tutti. All’Alfieri ormai è di casa: da una decina d’anni è con noi la sorella Sara. Spesso è venuta a vederci, speriamo possa farlo ora anche se dalla Turchia è più difficile».

Per questa stagione quali sono i vostri obiettivi?

«Speriamo di fare un buon campionato, rimanendo nella parte sinistra della classifica. Siamo contenti di avere sempre un pubblico numeroso che fa un gran tifo, poi abbiamo le partite trasmesse in diretta e aiuta molto a farci conoscere, oltre ai social».

Avete fatto iniziative particolari di promozione?

«Gli Open Day e una sorta di Erasmus sportivo, in collaborazione con l’Università e finanziato dall’Ue, per prevenire gli infortuni. Una serie di esercizi vengono svolti da noi e in Francia, Serbia, Polonia e Ungheria: nei tre anni di progetto andiamo nei vari territori e otteniamo dei dati che vengono elaborati. È qualcosa di anomalo, ma bisogna andare oltre la pallavolo fine a se stessa per sopravvivere».

Delle squadre sarde, chi ha le migliori prospettive?

«A oggi direi Sarroch, ha potenzialità enormi anche economiche. Ma ci tengo a ringraziare i dirigenti di tutte le società sarde: sono quelli che fanno sacrifici enormi per tenere vivo il movimento. Sono meno conosciuti, ma senza di loro non si andrebbe avanti».

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