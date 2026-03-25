«Serve un Santa Teresa cinico e cattivo» 

Santa Teresa Gallura. Per il rush finale del campionato di Eccellenza Fabio Levacovich chiede alla sua squadra «determinazione e cinismo e la voglia di recuperare un eventuale svantaggio con idee e cattiveria».

La sosta

L’allenatore del Santa Teresa approfitta della sosta per il Torneo delle Regioni per fare il punto e sottolineare: «Quando andiamo sotto accusiamo troppo il colpo, un aspetto sul quale abbiamo cercato di lavorare anche prima del derby col Calangianus». Giocato sabato in trasferta e perso 1-0, risultato che ha rallentato la corsa dei biancocelesti verso la salvezza, con i playout che alle spalle incombono a un punto. «Abbiamo provato a fare la partita sapendo che loro sono bravi a chiudersi e ripartire, e infatti il gol è arrivato così», ricorda Levacovich: «Abbiamo cercato di recuperare però non siamo riusciti a creare tantissimo, a parte qualcosa su palla inattiva». Le attenuanti non mancavano. «Avevo fuori tra squalifiche e infortuni i quattro centrocampisti di ruolo, ma a chi ha giocato non posso rimproverare nulla», spiega il tecnico sassarese, subentrato a Celestino Ciarolu il 24 novembre.

La crescita

Da allora molto è cambiato. «La cosa che mi rende più orgoglioso è la crescita dei giovani, in particolare dei giovani di Santa Teresa, termometro del miglioramento collettivo: con loro è cresciuta la squadra ma anche il gruppo», dice l’ex Torres: «Quella che, invece, non riesco ad accettare è l’accontentarsi dopo una vittoria facendo prestazioni appena sufficienti, a maggior ragione se per fare un gol dobbiamo creare cinque o sei occasioni nitide a partita».

Con 31 punti, il rischio di dover salutare una categoria ritrovata dopo 37 anni è, a oggi, non impossibile. «La classifica è corta e alla ripresa ci aspetta il derby con l’Ilvamaddalena, che si sta giocando la vittoria finale con l’Ossese, e poi Iglesias, Taloro Gavoi e Atletico Uri. Ma già con l’Ilva sarà un bivio», avverte Levacovich.

Con l’Ilva

Ci vorrebbe un leader. «Ce l’avevo in Nicolò Sanna che, purtroppo, manca da un po’», spiega il tecnico del Santa Teresa, «adesso però pensiamo all’Ilva: giochiamo in casa e sarà difficile anche per loro. Quest’anno tra Coppa Italia e campionato è sempre andata bene: speriamo che il 4 aprile si possa festeggiare il non c’è due senza tre».

RIPRODUZIONE RISERVATA