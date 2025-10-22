«Serve un Puc per i tempi nuovi» 

Rimettere mano al Piano urbanistico in vigore è prospettiva irrinunciabile per gli esperti che si confrontano con le città in perenne evoluzione. Nuoro non fa eccezione, anche perché il capoluogo da 80 mila abitanti sognato dal Puc è evaporato nel tempo. La revisione, annunciata dal sindaco Emiliano Fenu nelle sue dichiarazioni programmatiche, tornerà senz’altro nel Consiglio comunale di domani. All’ordine del giorno c’è il dibattito sul programma illustrato da Fenu. L’idea di aggiornare il Puc piace anche all’ex sindaco Mario Zidda che ha seguito la lunga gestazione del piano adottato nel 2014.

I tempi

«Il Puc è il più importante strumento per lo sviluppo di una città. Non ha una scadenza fissa, può durare 10 anni, di più o di meno. I tempi della revisione vengono dettati dall’evolversi dell’economia e della società, il piano va adeguato», spiega Giuseppe Ibba, presidente provinciale dell’Ordine degli ingegneri.

Percorso partecipato

«È giusto aprire un percorso per costruire un piano partecipato, nuovo, dinamico, che anticipi anche la riforma urbanistica della Regione e tenga conto della rigenerazione urbana», dice Francesco Licheri, ingegnere, presidente della sezione Sardegna dell’Istituto nazionale di urbanistica, già presidente della Provincia, coordinatore del gruppo di progettazione del Palc, il piano che con i suoi laboratori coinvolge i residenti delle vie Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Campania. «È importante che la nuova amministrazione si ponga l’obiettivo all’inizio del mandato perché c’è il tempo per farlo». Pone la necessità di «rigenerare le periferie e il centro storico, ricucire con Prato Sardo e costruire una città inclusiva e attrattiva che abbia un rapporto con il territorio, cioè i Comuni di area vasta, anche in funzione delle nuove sfide come l’Einstein Telescope. In questo momento la Provincia torna ad avere il suo ruolo. Nuoro è la città del territorio, centro di servizi culturali, sanitari, dell’istruzione, e deve dialogare con i paesi». La rigenerazione urbana deve anche rivolgersi a una città che registra più anziani e meno bambini. «Bisogna offrire servizi a tutte le scale e a tutti i cittadini». Obiettivo costruire senza consumo di suolo e nuova espansione e senza svuotare i paesi.

Sostenibilità

«Il Puc è vecchio, è senz’altro da aggiornare», sottolinea Alberto Licheri, presidente dell’Ordine degli architetti. «Oggi la pianificazione del territorio non è più quella di definire aree di perimetrazione fisica, ma si guarda a processi come la sostenibilità ambientale, sociale e culturale». Il primo pensiero? «La riqualificazione del centro storico attraverso il recupero non solo dei singoli edifici ma di tutto il tessuto e impianto in modo che la gente si riappropri dell’area». Aggiunge: «Su Testimonzos bisogna intervenire in maniera partecipata, non solo con il coinvolgimento dei residenti ma di tutta la città». Pone il problema del Monte: «Va dotato di infrastrutture compatibili per essere attrattivo per residenti e turisti». Indica una necessità: «Ripensare i servizi, per esempio sull’assistenza agli anziani in aumento con residenze sanitarie e luoghi d’incontro, con l’accessibilità a musei, teatro, cinema, spazi pubblici per chi ha difficoltà a muoversi».

L’ex sindaco

«Dalle iniziali previsioni di un piano per 80 mila abitanti, ridotti a 64 mila nella seconda fase, dobbiamo prendere atto di una città che ha perso una quota significativa di residenti e non attraversa una fase espansiva da nessun punto di vista», commenta Zidda sui social. «Fa bene - aggiunge - l’amministrazione a porre la rigenerazione urbana come questione centrale: non in chiave riduttiva o di “ripiegamento” sul recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente (cosa peraltro saggia per contenere ingiustificabili costi di urbanizzazione e inutile/dannoso consumo di territorio), quanto per elaborare una nuova filosofia di un cambiamento come “mutazione” di un’idea, di un pensiero di città che non rinuncia cioè al suo passato, ma elabora di sè un pensiero nuovo in relazione ai tempi mutati. Se crediamo alla possibilità che si concretizzi l’Einstein, ciò diventa a maggior ragione una necessità».

Zidda esprime un auspicio pensando anche al Quadrivio, cerniera fra la città storica e la direttrice di espansione urbana più significativa, e a Testimonzos («va accolta con favore la ricerca di una soluzione anche nuova, purché rispettosa delle istanze legittime (di tutte le parti in causa), mantenendo fermo il principio di riportare alla legalità ciò che ancora oggi ne è ai margini o al di fuori»): «Occorrerebbe l’audacia di un Consiglio che, più che regolare questioni spicciole di edilizia, abbia l’ambizione di lasciare un segno nell’evoluzione urbanistico/storica della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA