«Serve un piano per la gestione del verde pubblico» 

L’intera minoranza unita su una mozione presentata sul piano del verde (e sul regolamento) al sindaco e alla Giunta. L’hanno firmata i consiglieri comunali Aldo Lobina (Sinnai Libera), Walter Zucca e Roberta Simoni (Forza Italia), Aurora Cappai, Roberto Loi, Cosimo Lai e Paride Casula (Uniti per Sinnai). «La mozione- dice l’intera opposizione - impegna l’amministrazione comunale ad adottare una strategia ampia e strutturata per la gestione e lo sviluppo del verde che tenga conto delle specificità del territorio».

Nella mozione, si parla della cura del verde della fruibilità dei parchi e dei giardini pubblici. Afferma l’importanza di redigere il piano in aderenza al Puc e al Pul. Si sollecitano anche «il censimento del verde esistente, l’attuazione in futuro di linee guida per il successo della piantumazione e per l’incremento del verde pubblico e privato insieme – dicono Lobina, Casula, Loi, Simoni, Zucca, Lai e Cappai – al monitoraggio delle attività, all’educazione ambientale e all’adozione di un regolamento ad hoc».

Con la mozione, si chiede anche che «siano avviate le procedure per la redazione di un piano che costituisca uno strumento strategico per la gestione, la tutela e l'incremento del patrimonio del verde e che la studio sia affidato a figure esperte in materia di riqualificazione urbana. (r. s.)

