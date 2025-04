«Serve un piano generale per la viabilità nella zona»  

Il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera chiuso da 16 mesi è il problema principale da risolvere ma – per quanto riguarda la viabilità – ce ne sono anche tanti altri nel territorio del Sarrabus e del Gerrei. Lo hanno rimarcato i sindaci di San Vito , Villasimius , Castiadas , Muravera e Villaputzu (e di alcuni centri del Gerrei) che hanno deciso di lavorare, col supporto degli esperti, ad un piano generale della viabilità del Sarrabus e del Gerrei. «Puntiamo – hanno sottolineato i primi cittadini – ad elaborare un piano che metta in luce le numerose criticità proponendo, nel contempo, delle soluzioni operative di massima».

Il problema più grave resta, in ogni caso, quello del ponte di ferro. Domenica, in occasione della 51esima edizione della Sagra degli Agrumi, i soci del comitato per un nuovo ponte hanno affisso degli striscioni proprio per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di sbloccare al più presto la questione del ponte. I lavori, infatti, sono stati sospesi dalla Provincia (ente competente) per inadempienze della ditta. Inadempienze che potrebbero venir sanate proprio in questi giorni. In quel caso l’impresa riprenderà a lavorare anche se – sino a questo momento – ha impiegato appena tre operai.

In stand by anche il tavolo permanente coordinato dall’assessore regionale ai lavori pubblici. L’unica cosa certa è che non verrà rispettata la data di fine lavori che compare sui cartelli (3 giugno 2025). (g. a.)

