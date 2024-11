«Serve un piano di sicurezza per la festa di Santa Greca» 

I consiglieri di minoranza a Decimomannu durante l’ultima seduta anno presentato una serie di interrogazioni e raccomandazioni. «L’amministrazione comunale – da detto Leopolto Trudu – ha previsto un regolamento e un piano di sicurezza antincendio per l’area barbecue del parco comunale di Santa Greca?». Trudu ha trovato immediato riscontro: «Questa amministrazione - replica Luca Littera, consigliere con delega al Verde pubblico - per ora non vuole regolamentare l’utilizzo dando fiducia al buon senso. Sulla questione sicurezza sono previsti estintori e altri dispositivi di protezione collettiva».

Anna Paola Marongiu si è fatta portavoce del disagio dei cittadini decimesi, privi dell’ufficio postale: «Sarebbe stato auspicabile mettere a disposizione un servizio navetta per raggiungere l’ufficio di Assemini. Oppure ricorrere al camper delle Poste itineranti». Ha risposto la sindaca Monica Cadeddu: «I lavori del progetto Polis hanno interessato tanti comuni sardi in contemporanea. Pertanto la soluzione “Assemini” era l’unica. Proveremo a chiedere alle associazioni di volontariato locali la disponibilità ad accompagnare i soggetti deboli coi loro mezzi».

Infine polemiche sull’ammodernamento della sala consiliare. A Trudu («trentamila euro sono troppi per lo streaming») replica Cadeddu: «Adegueremo le strutture informatiche con telecamere, microfoni e videoproiettore. L’obiettivo è la digitalizzazione per avvicinare ancora di più i cittadini». (sa. sa.)

