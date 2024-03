«Serve un piano archeologico per gestire i siti del paese» 

«È necessario un piano particolareggiato archeologico aggiornato al Piano urbanistico comunale». Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa, eletto con la lista “Il nostro territorio”, ha depositato una richiesta al protocollo per chiedere che sia predisposto il piano archeologico comunale, con il censimento di tutti i siti presenti nel territorio gonnesino, frazioni incluse. «L’ho chiesto verbalmente qualche tempo fa ma non ho avuto risposta - dice Antonello Casu - ora ho presentato una richiesta formale per iscritto». La richiesta di Casu di conoscere il piano particolareggiato archeologico comunale aggiornato allo strumento urbanistico è strettamente legata alla valanga di progetti per rinnovabili che hanno interessato e continuano ad interessare il territorio comunale gonnesino, alcune per parchi, altre per il passaggio dei cavidotti verso la sottostazione.

«Rispetto a questi progetti il piano particolareggiato archeologico sarebbe uno strumento fondamentale - dice il consigliere di opposizione - perché permetterebbe di conoscere tutti i siti e le testimonianze di cui è ricco il nostro territorio, con i conseguenti vincoli. Vista l’importanza del tema, spero che arrivi una risposta alla mia richiesta».

