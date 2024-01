Serve un nuovo bando per il restauro del castello 

Ancora un intoppo sulla via del restauro del Castello di Monreale: ora serve bandire un nuovo appalto per far fronte al caro prezzi.

A Sardara si allungano i tempi per le opere di messa in sicurezza della fortezza medioevale, l’incarico di progettazione, la direzione, il coordinamento e l’esecuzione dei lavori affidati nel 2019 ad un raggruppamento di professionisti per un importo totale di 11.697 euro che ora non bastano più. Dopo il primo stop dovuto all’esplosione del Covid, nel 2022 arrivò la rescissione del contratto d’appalto sottoscritto con l’impresa e adesso l’ultimo contrattempo: come si legge nella determina dell’ufficio tecnico: «Considerato che non si è potuto procedere all’affidamento dei lavori, in quanto non si trovano imprese disponibili alla realizzazione delle opere», il Comune ha dovuto adeguare il costo che sale a 17.521 euro.

Un cantiere senza fine per l’incompiuta più inaccessibile del Medio Campidano. Erbacce e attrezzi di lavoro abbandonati da una parte e transenne dall’altra, in mezzo il cancello d’ingresso al mastio divelto e un cartello che sa di beffa: «Consegna lavori 2021». Il progetto ha un valore di centomila euro, fondi provenienti dalla Regione per finanziare gli «interventi di restauro e murature del castello».

RIPRODUZIONE RISERVATA