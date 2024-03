Serve un mese per l’avvio della legislatura 

Per la formazione della Giunta c’è tempo. Almeno, quanto basta per la proclamazione della presidente e dei consiglieri prevista nella prima seduta della Legislatura, quasi certamente dopo Pasqua, quindi ai primi di aprile. Molto dipende anche dal ritmo di lavoro negli uffici elettorali dei tribunali. Infatti, chiusi gli scrutini dei diciannove seggi che non erano riusciti a ultimare le operazioni prima del gong (circa dodici ore dall’avvio dello spoglio), nei Palazzi di Giustizia si procede da due giorni alla verifica degli oltre 1800 verbali delle sezioni di tutta l’Isola. Una fase che, raccontano gli esperti, richiede tempo e attenzione, perché bisogna verificare che tutte le somme siano corrette e che tutti i dati inseriti siano tra loro coerenti. Il controllo è ancora più delicato, considerato che tra Todde e Truzzu ci sono solo meno di 1600 voti di differenza. In ogni caso, ci potrebbero volere almeno due settimane di tempo.

Solo con la proclamazione ufficiale della Corte d’Appello si potrà dare l’avvio ufficiale alla nuova legislatura. In generale la prima seduta dovrebbe tenersi venti giorni dopo la proclamazione convocata dalla presidente Alessandra Todde. Nel 2019, la proclamazione arrivò il 20 marzo e il Consiglio si riunì quindici giorni dopo. A presidere la seduta, prima dell’elezione del presidente dell’Assemblea, sarà il consigliere più anziano Lorenzo Cozzolino (Psi).

Le scadenze più vicine sono legate alle trattative per la formazione della Giunta. Lunedì è convocata la direzione del Pd.

