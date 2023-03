«Serve un confronto con i sindacati» 

La nuova continuità territoriale muove i primi passi, ma per ora i sindacati restano alla finestra. Uil e Cisl hanno già fatto sapere di non condividere il metodo utilizzato dall’assessorato, che non avrebbe coinvolto prima i rappresentanti del settore trasporti.

E anche la Cgil si fa sentire su questo aspetto: «Sebbene giacciano sul tavolo dell’assessorato alcune richieste di incontro», riassume il segretario della Filt Arnaldo Boeddu, «non è stata data alle organizzazioni sindacali alcuna possibilità di confronto».

Le segreterie regionali «hanno chiesto il diretto coinvolgimento delle rispettive confederazioni della Sardegna perché ritenevano, così come tutt’ora ritengono, che le numerose ripercussioni e le possibilità di sviluppo e di crescita strettamente collegate ai trasporti debbano essere affrontate e discusse insieme alle segreterie regionali confederali di Cgil Cisl e Uil».

Anche per l’Ugl Ta «è importantissimo il tavolo con le parti sociali». Ma, sottolinea il segretario Nicola Contini, «sono convinto che non potrà esserci nessuna continuità territoriale senza una convergenza d’intenti tra Regione, Ministero e la Commissione europea: tutte le forze politiche devono impegnarsi e fare fronte comune per migliorare i collegamenti aerei con l’Isola, senza i difetti visti negli ultimi anni».

