Sant’Antioco.
11 ottobre 2025 alle 00:18

«Serve un assessore allo sport»: scontro tra sindaco e consigliere  

«Serve un assessore allo sport, il sindaco non può fare tutto», dice il consigliere Mariano Gala. «Il mio impegno diretto garantisce più risultati», risponde il sindaco Ignazio Locci. A Sant’Antioco il consigliere comunale di opposizione Mariano Gala, noto anche per il suo impegno nel mondo sportivo locale, ha inviato una lettera ufficiale al sindaco Ignazio Locci chiedendo con fermezza la nomina immediata di un assessore.

«Il sindaco non dovrebbe fare direttamente l’assessore allo sport, poiché le società sportive locali necessitano di un riferimento politico specifico per affrontare le problematiche quotidiane - ha detto Gala - è urgente di attivare la consulta dello Sport, proposta da lui stesso presentata in Consiglio comunale lo scorso aprile, con l’obiettivo di coinvolgere associazioni, scuole, federazioni, enti sportivi e l’azienda sanitaria locale. È tempo di passare dagli annunci ai fatti». Ignazio Locci ha replicato con toni fermi, ribaltando le accuse: «È esattamente il contrario. Probabilmente Gala affronta la questione da dirigente politico più che da educatore. Proprio il mio impegno diretto garantisce risultati concreti per tutte le realtà sportive, non solo per la sua».

Ignazio Locci ha rivendicato anche recenti azioni a sostegno del settore, come l’acquisto di 10 mila euro di palloni e attrezzature. «Continuo a occuparmene direttamente - ha aggiunto il sindaco - ho fatto molto di più rispetto anche rispetto a Mariano Gala che in passato è stato assessore allo sport».

