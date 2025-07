«Serve un altro ponte pedonale sulla 554» 

Gli episodi sono ormai all’ordine del giorno, e della notte: a qualsiasi ora c’è chi attraversa la Statale 554 arrivando da Selargius e diretto verso la zona industriale. «Quanto ancora dobbiamo aspettare prima che succeda un’altra tragedia?», chiedono i tanti automobilisti che quotidianamente percorrono la Statale verso il litorale quartese e viceversa. Scene che in tanti raccontano da settimane: «Ho visto due persone attraversare la 554 nel solito punto, ormai ho il terrore di passare lì», racconta qualcuno per poi lanciare una proposta: «Vista la situazione sarebbe meglio collegare la città con la zona industriale tramite un ponte per i pedoni, è una questione di sicurezza». Problema sicurezza nel tratto selargino della 554 che era stato denunciato anche dal consorzio degli imprenditori della zona industriale, con una lettera inviata al Prefetto di Cagliari all’indomani dell’ultimo incidente mortale con un pedone travolto mentre attraversava la Statale: «Non si può più accettare che le persone siano costrette a rischiare la vita ogni giorno solo per poter andare a scuola, a lavoro o a fare la spesa», aveva detto Rodolfo Monaco, presidente pro tempore dell’associazione Zais, chiedendo interventi urgenti. «È una vergogna e una responsabilità precisa di chi ha ignorato per anni questo problema».

