«Serve subito un nuovo ordine mondiale» 

Pechino. «Un nuovo punto di partenza storico». Parola di Xi Jinping che ieri, ricevendo il presidente Sergio Mattarella, ha riaperto le relazioni italo-cinesi dopo le incomprensioni nate dalla disdetta italiana dell’accordo per la “Via della seta”. Il presidente cinese è stato caloroso nei confronti di Mattarella che sta effettuando la sua seconda visita in Cina. Xi Jinping ha definito il Capo dello Stato italiano «un vecchio amico del popolo cinese ed un mio buon amico», rivelando che in questi anni tra di loro ci sono state tante telefonate e diverse lettere che hanno mantenuto «una stretta cooperazione» bilaterale anche nei momenti difficili.

Effettivamente la visita di Stato di Mattarella è stata apprezzata da parte cinese e i due leader hanno potuto parlare in un clima di «cordialità» dei dossier più spinosi. A partire da quello sui dazi che divide l’Europa dal Dragone fino ad un ragionamento sulla necessità di un nuovo ordine mondiale. Un tema caro alla Cina che Mattarella ha ascoltato con attenzione, senza pregiudizi ideologici. «Cina e Italia sono grandi civiltà» e «nel mondo ci sono cambiamenti non visti in un secolo», ha infatti detto il leader cinese dopo un colloquio di 50 minuti con Mattarella. «Nel mondo sono in atto grandi cambiamenti, intensi, profondi e veloci» e, per affrontarli, serve un clima di «concordia», gli ha fatto eco Mattarella.

RIPRODUZIONE RISERVATA