«Serve più sicurezza per il Cpr» 

Al Cpr di Macomer si procede col raddoppio, ma non tutto funziona alla perfezione. La struttura, infatti, avrebbe criticità che si trascinano sin dall’apertura, in gran parte legate ai problemi di sicurezza di chi vi opera e anche della cittadina. Lo denuncia il sindacato di polizia “Equilibrio e sicurezza” con Vincenzo Chianese, della segreteria nazionale, che ieri ha fatto un sopralluogo insieme al leader regionale dello stesso sindacato Giovanni Cabras. Nella struttura di Macomer, che ospita una cinquantina di migranti, assieme al vice prefetto Luca Dessì, è arrivato il parlamentare della Lega, Dario Giagoni con i rappresentanti della Polizia, il sindaco Riccardo Uda. Hanno verificato le condizioni della struttura, spesso presa di mira dai contestatori. Ai primi di maggio un migrante ha tentato l’evasione, mentre a settembre in una sorta di rivolta gli ospiti hanno appiccato un incendio, bruciando dei materassi, incitati da un gruppo esterno giunto da fuori. In quella circostanza la parola d’ordine, pronunciata in arabo, non lasciava spazio ad altre interpretazioni: “I Cpr si chiudono col fuoco”.

I controlli

Chianese parla di una sorta di complotto: «È bastato un segnale con un razzo luminoso e una bomba carta, fatta esplodere dai contestatori esterni, a far scattare la rivolta degli ospiti, che hanno bruciato materassi e altro. Questo ha creato un danno pesante e creato un pericolo per la cittadina, oltre agli operatori delle forze dell'ordine. Quanto sta succedendo in questi mesi preoccupa non poco e non sono gli agenti di polizia a dover correre i pericoli maggiori. Il centro deve essere gestito dal commissariato di Macomer, che va rinforzato. Macomer ha il diritto ad essere una cittadina sicura». Giagoni ha voluto vedere di persona la situazione: «Abbiamo fatto il sopralluogo. Ho trovato una struttura in ottime condizioni e con un ottimo sistema di controllo e di sicurezza, con l’apparato delle forze dell’ordine ben disposto. In Parlamento abbiamo approvato degli interventi a sostegno dei Comuni e delle forze dell’ordine». Si attende ora l’avvio dei lavori per rendere utilizzabile l’intera struttura, con una ristrutturazione che prevede l’ampliamento dell'edificio che dovrà ospitare altri 32 migranti. Tutti d’accordo quindi per rendere Il Cpr di Macomer più sicuro per chi vi opera e per la cittadina. La Prefettura di Nuoro sta minotorando da sempre la situazione.

