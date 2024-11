«Serve più dialogo» Il no di Mattarella al potere accentrato 

C’è in Italia un clima di «conflittualità politica ed istituzionale» che non aiuta lo sviluppo, anzi crea una «sfiducia» tra i cittadini che rallenta i consumi: «Avvertiamo i timori che attraversano le nostre società e, talvolta, oscurano il futuro». Proseguono gli allarmi lanciati dal presidente della Repubblica al mondo della politica, che gli appare sempre più incline allo «scontro» e sempre meno capace di «dialogo».

All’Assemblea nazionale di Confesercenti il capo dello Stato sottolinea la necessità di «un quadro politico meno conflittuale, meno urlato e più propenso a ricercare soluzioni condivise». E chiarisce: «Il nostro ordinamento è qualcosa di più di un insieme di norme e di forme. La democrazia è sostanza. Si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l’obiettivo e lo spirito di iniziativa è incoraggiato da istituzioni non invasive e da poteri non accentrati». Il senso del limite delle istituzioni è il leit motiv del messaggio presidenziale da giorni. Il rischio di poteri sbilanciati verso un’istituzione ai danni di un’altra mina un sano equilibrio di competenze. Mattarella lo spiega bene e ricorda che «i tempi facili sono un inganno». Il “tutto subito” è pericoloso e non si può non essere spaventati «del diffondersi di un clima di sfiducia, quasi che i fondamentali positivi dell’economia non riescano a bilanciare gli effetti del clima di conflittualità politica e istituzionale». Un richiamo forte, l’ennesimo, ad invertire la rotta per evitare la tempesta. La ricetta rimane una: «Il dialogo e l’ascolto». Sono questi «gli strumenti che hanno consentito all’Italia di progredire: si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore, invece, la rottura, lo scontro. Quasi che il progresso non passi, al contrario attraverso la coesione e la partecipazione. L’interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: è l’esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA