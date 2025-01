«Serve più coraggio per attrarre investimenti» 

«Nel 2025 è impensabile continuare a proporre un modello di confronto tra l’Esercito, quindi il ministero della Difesa, il Comipa e gli enti locali territoriali, secondo le vecchie logiche in cui tengono banco i soliti temi di dibattito: servitù militari e aperture da quando a quando, ritorno economico nel territorio, consumo del suolo e indennizzi». Ne è certo il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci alla luce delle recenti discussioni sulla servitù del poligono di Capo Teulada, discussione che finisce per toccare l’intero Sulcis.

«I soliti temi di discussione restano importanti ma occorre anche lasciare spazio alla discussione sugli investimenti e sui nuovi progetti nazionali, – sottolinea Locci - ovvero sulle novità del modello di difesa europeo e sui grandi investimenti in alta tecnologia con il progetto di revisione e ammodernamento delle infrastrutture militari». Il primo cittadini ribadisce che occorra guardare a modelli come joint venture che hanno come obiettivo primario lo sviluppo industriale. Se qui, in questo angolo di Sardegna, si porta la sperimentazione (e ci sono tutte le condizioni) significa anche attrarre aziende che orbitano attorno a queste prospettive e mirano a potenziare la comunicazione tra le varie forze militari». Da cui l’appello affinché la presidenza della Regione e gli Enti locali orientino il proprio sguardo verso le nuove frontiere: « Ci vuole più coraggio, prendendo atto dell’evidente necessità di calamitare investimenti tecnologici anche su questi settori, andando oltre le solite posizioni preconcette che di fatto portano a un mero scontro più che a un confronto». (s. g.)

