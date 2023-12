«Serve più chiarezza sui prossimi espropri» 

«Si dia maggiore pubblicità all’avviso sugli espropri legati al fotovoltaico per dare modo a tutti i cittadini di prendere visione dei documenti e poter presentare osservazioni contro il progetto».

Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa, ha presentato una segnalazione in Comune, chiedendo una maggiore semplificazione per l’accesso agli atti e una maggiore pubblicità per il documento in cui la Regione dà il via libera alla procedura di apposizione del vincolo di pubblica utilità e di esproprio per il parco fotovoltaico “Carbonia” della Mag srl. «Non tutti i cittadini interessati potrebbero essere in grado di accedere al file in questione - fa notare Antonello Casu - è necessario dare maggiore pubblicità al documento e, allo stesso tempo, rendere disponibile presso un ufficio comunale un punto di assistenza ed informazione che fornisca le risposte adeguate. Vista la delicatezza della situazione e la ristrettezza dei tempi, è necessario che si proceda quanto prima».

Due settimane fa agli albi pretori dei Comuni interessati è comparso l’avviso della Mag che, a nome della Regione, comunicava l’avvio della procedura per l’apposizione del vincolo di pubblica utilità, propedeutico all’esproprio dei terreni attraversati dal cavidotto che da Carbonia si dirigerà verso la futura sottostazione Terna di Nuraxi Figus, con allegato l’elenco dei nomi dei proprietari che saranno espropriati. Contrarietà è stata espressa dal Comune e dal Comitato Nuraxino a difesa dell’Ambiente. (a.pa.)

